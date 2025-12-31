Arsenal đại thắng trước Aston Villa, xây chắc ngôi đầu bảng

Chuỗi 11 trận toàn thắng của Aston Villa đã bị chặn đứng một cách đau đớn khi họ nhận thất bại nặng nề 1-4 trước đội đầu bảng Arsenal. Kết quả này giúp "Pháo thủ" nới rộng khoảng cách dẫn đầu lên 5 điểm, tạo áp lực lớn lên Man City trước trận đấu vào ngày đầu năm mới.

Với sự trở lại của Gabriel trong đội hình xuất phát, Arsenal nhập cuộc đầy chủ động. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên thuộc về họ khi Piero Hincapie treo bóng để Viktor Gyokeres đánh đầu vọt xà. Không lâu sau, Amadou Onana ngã trong vòng cấm Arsenal sau pha va chạm với William Saliba, nhưng trọng tài Darren England chỉ cho Aston Villa hưởng phạt góc.

45 phút đầu tiên giữa Arsenal và Aston Villa diễn ra trong bế tắc (Ảnh: Getty).

Theo thời gian, đội khách dần lấy lại thế trận khi Ezri Konsa cướp bóng từ chân Gyokeres và chuyền cho Ollie Watkins, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Anh lại đi chệch khung thành đầy đáng tiếc.

Aston Villa bước vào trận đấu với ký ức về chiến thắng kịch tính 2-1 trước Arsenal ở lượt đi hồi đầu tháng. Tuy nhiên, hy vọng tái lập kịch bản đó sớm bị dập tắt khi Onana, cầu thủ đang đạt phong độ cao, buộc phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho đội trưởng John McGinn.

Không thể thích nghi kịp thời sau sự thay đổi này, Aston Villa đã bị thủng lưới ở phút 48. Từ quả phạt góc của Bukayo Saka, Emiliano Martinez chịu sức ép từ Gabriel đã bắt không dính bóng, tạo điều kiện để chính trung vệ người Brazil ập vào đệm bóng ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Những phản ứng của các cầu thủ Aston Villa về một pha phạm lỗi không được trọng tài lưu tâm. Trong lúc sự ức chế vẫn còn, họ tiếp tục phải nhận bàn thua thứ hai chỉ năm phút sau đó. Martin Odegaard đoạt bóng từ chân Jadon Sancho rồi tung ra đường chuyền chính xác cho Martin Zubimendi, người bình tĩnh chích bóng hạ gục thủ môn Martinez .

Đáp lại, HLV Unai Emery thực hiện hai sự thay đổi người quanh mốc một giờ thi đấu, trong đó có việc tung Donyell Malen vào sân thay Sancho. Tuy nhiên, Aston Villa vẫn bị dồn ép liên tục và phải nhận bàn thua thứ ba khi Leandro Trossard tung cú sút uy lực từ rìa vòng cấm ở phút 69.

Trossard ăn mừng sau khi ghi bàn cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Buổi tối của Gabriel khép lại trong thất vọng vì một chấn thương. Tuy nhiên, chiến thắng của đội chủ nhà vẫn tưng bừng khi Gabriel Jesus được tung vào sân ở những phút cuối và lập tức tạo dấu ấn, khi cứa lòng tuyệt đẹp sau đường kiến tạo của Trossard, nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 78.

Saka suýt nữa nâng tỷ số trong những phút bù giờ, nhưng điều đó không còn quá quan trọng. Đáng tiếc Arsenal không thể giữ sạch lưới trận thứ ba liên tiếp do bàn thắng danh dự của Watkins ở phút bù giờ, ấn định kết quả 1-4. Arsenal đã có 45 điểm sau 19 vòng đấu, tạo khoảng cách 6 điểm với Aston Villa, đội đang xếp thứ ba.