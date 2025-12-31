Báo Thái Lan nhắc lại tấm HCV của U22 Việt Nam và vụ gian lận ở SEA Games

Mới đây, tờ Siam Sport (Thái Lan) đã liệt kê 10 sự kiện tiêu biểu của thể thao Thái Lan trong năm 2025. Trong đó, có hai sự kiện liên quan tới thể thao Việt Nam.

U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games trên đất Thái Lan (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đầu tiên là thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33. “Đội U22 Thái Lan đã vuột mất tấm HCV SEA Games 33 đáng tiếc trước U22 Việt Nam với tỷ số 2-3, dù dẫn trước tới 2-0 sau khi kết thúc hiệp 1”, tờ Siam Sport bình luận.

Nhìn rộng ra, bóng đá Thái Lan đã trắng tay HCV trong cả 4 nội dung bóng đá ở SEA Games 33 là bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan không thể giành được HCV nào ở môn bóng đá.

Tờ Siam Sport nhấn mạnh: “Kết quả này phản ánh sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong khu vực Đông Nam Á và là tín hiệu để bóng đá Thái Lan nhìn lại. Chúng ta cần phải xây dựng nền tảng và phát triển nghiêm túc bóng đá trong dài hạn”.

Tờ báo của Thái Lan cũng đề cập tới vụ gian lận của vận động viên (VĐV) esports Naphat Warasin (biệt danh là Tokyogurl) trong trận đấu ở nội dung Liên Quân Mobile với đội tuyển Việt Nam ở SEA Games 33.

Tờ Siam Sport viết: “SEA Games 33 không chỉ có những câu chuyện thành công, mà còn để lại một sự việc trở thành bài học quan trọng đối với làng thể thao điện tử Thái Lan. Trong nội dung thi đấu Liên Quân Mobile (ROV) đồng đội nữ, ban tổ chức đã phát hiện hành vi bất thường từ VĐV Tokyogurl. Tuyển thủ này sử dụng phần mềm của bên thứ ba không được cho phép. Hệ quả là cô đã bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

VĐV esports Tokyogurl gian lận trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Siam Sport).

Sau sự việc, ông Santi Lohathong, Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan, đã thể hiện tinh thần trách nhiệm khi quyết định rút toàn bộ đội tuyển ROV nữ của Thái Lan khỏi giải đấu, nhằm bảo vệ tính chuẩn mực của cuộc thi cũng như hình ảnh quốc gia, dù điều đó khiến 4 VĐV còn lại mất cơ hội cạnh tranh huy chương.

Sau đó, Hiệp hội khẳng định sẽ xử lý vụ việc một cách thận trọng và nghiêm túc, coi đây là bài học quan trọng để nâng cao tiêu chuẩn, kỷ luật và tính minh bạch của thể thao điện tử Thái Lan trong tương lai”.

Tờ Siam Sport cũng thẳng thắn thừa nhận SEA Games 33 chứng kiến quá nhiều tranh cãi, bất chấp việc Thái Lan là một trong những quốc gia có nhiều kinh nghiệm đăng cai sự kiện quốc tế nhất ở Đông Nam Á. Họ cho rằng đây là bài học quan trọng với thể thao Thái Lan, nhằm nâng cao tiêu chuẩn các sự kiện thể thao được tổ chức ở xứ Chùa vàng trong tương lai.