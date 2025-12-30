Bi kịch của bóng đá Thái Lan: Nỗi ám ảnh mang tên bóng đá Việt Nam

“Bóng đá Thái Lan kết thúc năm 2025 với bi kịch lớn. Trớ trêu thay, cả hai nỗi đau của bóng đá Thái Lan đều tới từ cùng một đối thủ, cùng một địa điểm và cùng một tỷ số”, tờ Bangkok Post nói về năm thất bại của bóng đá xứ Chùa vàng.

Vào tháng 1, đội tuyển Thái Lan thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đối thủ hai lần gieo sầu cho các đội bóng Thái Lan chính là đội tuyển quốc gia và U22 của Việt Nam. Tờ Bangkok Post bình luận: “Đầu tháng 1, đội tuyển Thái Lan đã đánh mất ngôi vương AFF Cup 2024 vào tay đội tuyển Việt Nam ngay tại sân vận động quốc gia Rajamangala, khi để thua 2-3 trong trận lượt về chung kết.

11 tháng sau, đội U22 Thái Lan tiếp tục chịu chung kịch bản khi thất bại với tỷ số 2-3 trước U22 Việt Nam ở trận chung kết bóng đá SEA Games 33 trên chính sân Rajamangala. Trận thua đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm Thái Lan không giành được Huy chương vàng (HCV) bóng đá nam khi đăng cai SEA Games”.

Điểm sáng hiếm hoi của bóng đá Thái Lan trước bóng đá Việt Nam đó là việc CLB Buriram United đã giành chiến thắng trước CLB Công an Hà Nội ở loạt sút luân lưu để giành chức vô địch cúp C1 Đông Nam Á.

Cũng trong năm 2025, đội tuyển Thái Lan đã buộc phải sa thải HLV Masatada Ishii vì “bất đồng không thể hòa giải” về triết lý quản lý đội bóng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Tới cuối năm, U23 Thái Lan khuất phục trước U23 Việt Nam ở SEA Games 33 (Ảnh: Anh Khoa).

“Quyết định sa thải HLV Ishii do Trưởng ban kỹ thuật Tiến sĩ Charnwit Polcheewin đứng đầu đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, đặc biệt trong bối cảnh HLV người Nhật Bản vừa dẫn dắt đội tuyển Thái Lan giành hai chiến thắng liên tiếp trước Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại Asian Cup 2027 (2-0 và 6-1).

Trận thua 1-3 của “Voi chiến” trước Turkmenistan hồi tháng 6 khiến cục diện bảng đấu trở nên phức tạp hơn nhưng ít ai ngờ FAT sa thải HLV Ishii nhanh tới vậy”, tờ Bangkok Post bình luận.

Tờ Bangkok Post cũng chỉ ra thất bại của đội tuyển nữ Thái Lan ở SEA Games cũng như không thể giành vé tham dự giải châu Á. Ngay cả đội tuyển futsal (nam và nữ) của Thái Lan, vốn thống trị futsal Đông Nam Á trong nhiều năm, cũng trắng tay HCV ở SEA Games 33.

Tờ báo này viết thêm: “Nhiều người đặt ra câu hỏi về khả năng quản lý FAT của Madam Pang sau những thất bại liên tiếp của bóng đá Thái Lan”.