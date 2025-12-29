Báo Indonesia so sánh sự trái ngược của bóng đá Việt Nam và Thái Lan

Bóng đá Việt Nam đã trải qua năm thi đấu thành công ở đấu trường Đông Nam Á khi vô địch ba giải đấu chính là AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games. Còn Thái Lan đã trắng tay toàn tập. Thậm chí, theo tính toán của tờ Superball, Thái Lan còn không giành được danh hiệu chính thức nào ở khu vực từ năm 2022.

Bóng đá Việt Nam ngày càng thăng tiến, còn Thái Lan đang dần tụt lại (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước tình hình đó, tờ Superball cho rằng bóng đá Việt Nam đã có bước tiến dài nhờ đầu tư bài bản, còn Thái Lan không còn là thế lực đáng sợ của bóng đá Đông Nam Á.

Tờ báo của Indonesia giật tít: “Bóng đá Thái Lan không còn mạnh mẽ. Ngai vàng bóng đá Đông Nam Á trong 3 năm qua đều thuộc về bóng đá Việt Nam và Indonesia”.

Tác giả nhấn mạnh: “Đội tuyển Thái Lan đang trải qua giai đoạn khó khăn sau hàng loạt thất bại ở các giải đấu chính thức trong khu vực Đông Nam Á. Họ vẫn trong tình cảnh khát danh hiệu kể từ năm 2022.

Dù từng được xem là ông vua của bóng đá Đông Nam Á nhưng trong vài năm qua, Thái Lan không còn là thế lực đáng sợ. Người hâm mộ Thái Lan vô cùng thất vọng khi đội nhà không thể giành danh hiệu Đông Nam Á trong vòng 3 năm qua, từ cấp độ U16 cho tới đội tuyển quốc gia.

Thay vào đó, ngai vàng bóng đá khu vực đều thuộc về bóng đá Việt Nam hay Indonesia. Truyền thông và người hâm mộ Thái Lan bắt đầu lo lắng. Họ chỉ trích gay gắt Liên đoàn bóng đá nước này, khi cho rằng công tác đào tạo trẻ thất bại hoàn toàn.

Bóng đá Việt Nam thâu tóm hàng loạt danh hiệu của bóng đá Đông Nam Á trong năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Việc thay đổi HLV ở nhiều cấp độ tuổi khác nhau cũng không mang lại tác động tức thì cho “Voi chiến”. Thay vào đó, Indonesia và Việt Nam lại đang tiến những bước dài nhờ các chương trình phát triển bóng đá trẻ”.

Nói riêng về bóng đá Việt Nam, tờ Superball viết: “Bóng đá Việt Nam củng cố vị thế thống trị khi thâu tóm hàng loạt danh hiệu ở cấp đội U23 và đội tuyển quốc gia trong năm 2025. Phải chăng thời kỳ hoàng kim của bóng đá Thái Lan đã khép lại, vì họ đang tụt lại so với bóng đá Việt Nam và Indonesia?

Liệu chăng “Voi chiến” có thể vùng dậy trong năm 2026 hay họ tiếp tục tụt lại bởi tham vọng ngày một lớn của các đối thủ cạnh tranh?”.

Hai đội U23 Việt Nam, U23 Thái Lan sẽ thi đấu ở giải U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 6/1-24/1. U23 Việt Nam nằm chung bảng đấu với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan, còn U23 Thái Lan đụng độ với U23 Australia, U23 Trung Quốc và U23 Iraq.