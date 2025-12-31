Trong năm 2025, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của Ukraine, quân đội Nga đã ghi nhận những kết quả quan trọng (Ảnh: RT).

Cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn ra ác liệt trên tiền tuyến trong năm 2025. Dưới đây là các cuộc giao tranh lớn, được đánh giá theo quy mô, tầm quan trọng quân sự.

Kupyansk

Kupyansk (dân số trước chiến tranh 27.000 người) là thành phố nằm ở vùng Kharkov. Lực lượng Moscow đã chiếm được thành phố này vào đầu chiến dịch quân sự hồi tháng 2/2022 nhưng sau đó lại để mất nó trong cuộc phản công của Ukraine vào mùa thu cùng năm.

Nằm ở một góc hẻo lánh của mặt trận, Kupyansk (Kupiansk) không thu hút nhiều sự chú ý cho đến đầu tháng 9 khi quân đội Nga có thể bắt đầu kích hoạt giao tranh từ vị trí đã được thiết lập ở phía bắc thành phố. Vào ngày 20/11, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố quân đội Nga chiếm được thành phố.

Tuy nhiên, lực lượng Kiev đã tận dụng khu vực dễ bị tổn thương của mặt trận bên kia sông và cố gắng giành lại thành phố. Quân đội Nga đã gặp nhiều khó khăn và buộc phải rút lui khỏi một số khu vực.

Trong 10 ngày cuối tháng 12, lực lượng Kiev tiếp tục các cuộc phản công, đạt được những thắng lợi đáng kể ở cả hai bờ sông Oskil, giành lại tổng cộng 24,30km². Việc quân đội Nga thất thế khiến Tổng thống Valdimir Putin không hài lòng, trong cuộc họp mới nhất hôm 29/12, ông ra lệnh cho các lực lượng vũ trang phải chặn đứng đà tiến của quân đội Ukraine trong thời gian sớm nhất.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: RT).

Volchansk

Giống Kupyansk, thành phố Volchansk (dân số trước chiến tranh là 18.000 người) đã bị lực lượng Nga chiếm giữ 2 lần: lần đầu ngay sau khi xung đột bùng nổ và lần tiếp theo vào năm 2024-2025.

Trong cuộc phản công thần tốc của Ukraine mùa thu năm 2022, quân đội Nga đã buộc phải rút quân khỏi Volchansk. Trận chiến thứ hai giành thành phố này bắt đầu vào mùa xuân năm 2024, nhưng Ukraine chỉ thất thủ vào ngày 17/12.

Những trận chiến này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn để thiết lập vùng đệm dọc theo biên giới Nga, nhằm bảo vệ các khu vực biên giới khỏi các nhóm trinh sát - đặc nhiệm của Ukraine và ngăn chặn các cuộc pháo kích. Có vẻ như lực lượng Moscow không có kế hoạch tiến xa hơn Volchansk (Vovchansk), việc chiếm được thành phố này phục vụ mục đích thiết lập một tuyến phòng thủ vững chắc và an toàn.

Cuộc chiến kéo dài một năm rưỡi, kết hợp với mức độ ưu tiên thấp hơn so với các mặt trận khác.

Toretsk

Một thành phố khác chứng kiến ​​giao tranh ác liệt trong năm nay là Toretsk (ở Nga được biết đến với tên Dzerzhinsk), với dân số trước chiến tranh là 34.000 người. Giống như ở Kupyansk, lực lượng Moscow đã phải vật lộn để thiết lập vòng vây từ 3 phía xung quanh thành phố khai thác mỏ tương đối lớn này, buộc họ phải tiến hành các cuộc tấn công trực diện.

Trận chiến giành khu định cư này bắt đầu vào mùa thu năm 2024, và đến tháng 2 năm nay, quân đội Nga đã dọn sạch phần lớn khu vực đô thị khỏi lực lượng đối phương. Tuy nhiên, họ không thể bảo vệ được hai bên sườn và đến tháng 3, do các cuộc phản công của Ukraine, quân đội Nga buộc phải rút lui khỏi nhiều khu vực, bao gồm cả trung tâm.

Mãi tới tháng 4, Nga mới kiểm soát Toretsk hoàn toàn, mở đường đến "thành trì" tiếp theo của Ukraine: Konstantinovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ sau khi giành được thành phố (Ảnh: RT).

Velikaya Novoselka

Thị trấn nhỏ này (dân số trước chiến tranh là 5.900 người) nằm trên thảo nguyên có lẽ đã không được nhắc đến nếu không nhờ vai trò quan trọng của nó trong cuộc phản công bất thành của Ukraine năm 2023. Tuyến phòng thủ chính của Ukraine, nơi bắt đầu cuộc phản công, nằm gần thị trấn này.

Lực lượng Kiev đã nhận ra tầm quan trọng chiến lược của thị trấn, và một số trận chiến khốc liệt nhất trong năm diễn ra ở khu vực này. Đây cũng là nơi diễn ra 1 trong 4 cuộc phản công bất thành của Ukraine trong năm đó.

Quân đội Nga đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của Ukraine gần Velikaya Novoselka và kiểm soát thị trấn vào cuối tháng 1.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Velikaya Novoselka. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục phát triển rất xa về phía tây theo các mũi tên đỏ (Ảnh: RT).

Chasov Yar

Chasov Yar (dân số trước chiến tranh là 13.800 người) là một pháo đài thực sự. Nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao nhìn ra kênh đào Severesky Donets–Donbass rộng và sâu.

Trận chiến giành thành phố bắt đầu vào tháng 4/2024 và trở thành một trong những trận đánh ác liệt nhất trong toàn bộ cuộc xung đột. Để đến được nơi đây, quân đội Nga phải chiến đấu cực kỳ gian khổ trước sự kháng cự kiên cường của lực lượng Kiev.

Các binh sĩ Nga leo lên một con dốc gần như thẳng đứng cao 60-70m trước khi vượt qua con kênh rộng 30m và sâu tới 20m.

Ban đầu, quân đội Nga chiếm giữ khu dân cư Kanal dọc theo bờ đông kênh đào, tiếp theo, họ thiết lập các vị trí vững chắc ở phía tây và chiếm được phần lớn thành phố. Chasov Yar chính thức bị kiểm soát vào ngày 31/7, tuy nhiên, đến tháng 12, chiến tuyến mới di chuyển được vài km.

Chasov Yar rất quan trọng cho một cuộc tấn công trong tương lai hướng tới Konstantinovka và cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk, nhưng việc sử dụng nó làm căn cứ chính gặp nhiều khó khăn do con kênh, gây cản trở hậu cần.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev rút lui theo những mũi tên xanh (Ảnh: RT).

Kurakhovo

Thành phố Kurakhovo (dân số trước chiến tranh là 18.500 người) là chìa khóa cho toàn bộ khu vực nam Donbass. Sau khi được kiểm soát hoàn toàn vào đầu tháng 1, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công về phía tây và tiến được 80-90km.

Các trận chiến giành thành phố là một ví dụ điển hình về chiến thuật bao vây “3 mặt”, một chiến thuật đã trở nên kinh điển đối với lực lượng Moscow. Chiến lược này bao gồm bao vây từ 3 phía, kiểm soát các tuyến đường chính dẫn vào thành phố và dần dần làm suy yếu lực lượng đối phương.

Một khía cạnh độc đáo của thành phố là vị trí của nó trên bờ một hồ chứa nước, với sườn phía bắc của vòng vây nằm ở bờ bên kia. Tuy nhiên, điều này không cản trở chiến dịch, giao tranh trong thành phố diễn ra rất ít, vì Ukraine tự rút lui.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kurakhovo. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev rút lui theo mũi tên xanh (Ảnh: RT).

Seversk

Tiền tuyến đã tiến đến Seversk (dân số trước chiến tranh là 11.000 người) vào tháng 7, và dường như, giống như nhiều thành phố khác ở Donbass, sẽ mất nhiều tháng để chiếm được thành phố này. Tuy nhiên, những nỗ lực phối hợp của hai nhóm quân (Cụm tác chiến phương Tây và phương Nam) giúp rút ngắn đáng kể thời gian giao tranh.

Quân đội Nga đã vượt qua sông Seversky Donets rộng và chảy xiết, thiết lập được một cứ điểm vững chắc gần Seversk, làm gián đoạn đường tiếp tế của thành phố. Đồng thời, họ giành được các khu định cư ở phía nam thành phố, khiến tình hình của quân đồn trú Ukraine trở nên khó khăn.

Kết quả là, Nga không phải giao tranh ác liệt ở Seversk (Siversk), và đến ngày 11/12, thành phố đã được kiểm soát hoàn toàn, đẩy tiền tuyến tiến xa hơn về phía tây.

Chiến dịch liên quan đến việc vượt qua một con sông lớn, kết hợp với việc bao vây 3 phía được Nga thực hiện nhanh chóng, và vai trò quan trọng của Seversk - như một cửa ngõ đến Sloviansk và Kramatorsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ (Ảnh: RT).

Pokrovsk

Pokrovsk (được biết đến ở Nga với tên Krasnoarmeysk) là một trong những thành phố lớn nhất dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Donbass, với dân số trước chiến tranh là 61.000 người. Cùng với Mirnograd và Rodninske gần đó, khu vực này có tổng dân số khoảng 200.000 người. Hơn nữa, ở đằng sau Pokrovsk, không có khu định cư lớn nào khác trong vòng 100km về phía tây.

Mặt trận tiến gần đến Pokrovsk vào năm ngoái, nhưng các trận chiến giành thành phố bắt đầu vào mùa hè năm nay. Sau nhiều lần cố gắng không thành công, các nhóm trinh sát - đặc nhiệm của Nga luồn sâu vào trung tâm đều không trụ lại được và bị Ukraine đánh bật ra. Phải mất nhiều tháng lực lượng Moscow mới tuyên bố chiếm được phần phía nam thành phố, nhưng đối phương kháng cự mạnh mẽ ở phần phía bắc.

Việc chiếm được Pokrovsk cũng khiến quân đồn trú Ukraine ở Mirnograd lân cận bị mắc kẹt. Sự việc này xảy ra vào giữa tháng 12 sau khi quân đội Nga chiếm quyền kiểm soát vững chắc vùng ngoại ô phía bắc thành phố.

Sudzha

Trái ngược với thành phố Pokrovsk lớn hơn, Sudzha (dân số trước chiến tranh là 5.000 người) là thị trấn nhỏ nhất trong danh sách này. Hơn nữa, đây là thị trấn duy nhất nằm trong lãnh thổ của Nga.

Sudzha là “phần thưởng” chính cho lực lượng Kiev trong cuộc xâm nhập vùng Kursk khiến lực lượng Moscow bất ngờ, nhiều binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh.

Vào tháng 8/2024, Sudzha bị chiếm giữ, trở thành trung tâm của một cứ điểm rộng lớn cho quân đội Ukraine. Tuy nhiên, trong 6 tháng tiếp theo, quân đội Nga, với sự hỗ trợ từ các chiến binh Triều Tiên, đã từng bước thu hẹp cứ điểm này, bao vây thành phố từ 3 phía.

Đến tháng 3, chiến dịch bước vào giai đoạn cuối: với những đòn tấn công quyết định, thành phố bị cô lập, và lực lượng Kiev gần như bỏ chạy mà không kháng cự. Chiến dịch đường ống, bao gồm việc di chuyển bí mật hàng trăm binh sĩ Nga luồn ra phía sau chiến tuyến của Ukraine thông qua một đường ống dẫn khí đốt chính, đã góp phần đáng kể vào kết quả của cuộc đột kích này.

Ngoài Sudzha, hơn 300km2 lãnh thổ đã được Nga giành lại trong vỏn vẹn vài ngày của tháng 3. Đây là một thành tựu đáng kể trong bối cảnh cuộc xung đột hiện tại.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sudzha. Lực lượng Moscow đã đánh bật đối phương ra khỏi lãnh thổ (Ảnh: RT).

Mirnograd

Mirnograd (được biết đến ở Nga với tên gọi Dimitrov), với dân số trước chiến tranh là 47.000 người, là một thành phố có ngành công nghiệp khai thác than, nằm gần Pokrovsk. Giống như Pokrovsk, Mirnograd đã trở thành điểm nóng của trận chiến lớn nhất năm nay. Thắng lợi ở Pokrovsk - Mirnograd có thể là yếu tố quyết định đối với toàn bộ chiến dịch quân sự của Nga.

Vậy tại sao chiến trường Mirnograd khốc liệt số 1?

Thứ nhất, tại Mirnograd, quân đội Nga đã bao vây một số lữ đoàn Ukraine, đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự và trận chiến Mariupol.

Ước tính cho thấy có từ 2.000 đến 5.000 binh sĩ bị mắc kẹt trong vòng vây Mirnograd. Đây là một đòn giáng mạnh vào lực lượng Kiev, vốn đã thiếu hụt nhân lực. Hơn nữa, trong số những người bị bao vây có nhiều chiến binh giàu kinh nghiệm, có năng lực và tinh thần chiến đấu cao, việc thay thế những người như vậy sẽ rất khó khăn.

Thứ hai, trong khoảng thời gian 3 tháng, lực lượng Moscow đã đẩy lùi thành công nhiều nỗ lực của đối phương nhằm phá vỡ vòng vây Mirnograd. Trong những đợt phản công này, quân đội Ukraine được cho là đã mất nhiều người hơn số bị mắc kẹt bên trong thành phố.

Đến giữa tháng 12, rõ ràng là chiến dịch phản công lớn nhất của Ukraine trong năm đã không thành công, và lực lượng đồn trú bị bao vây đang trong tình trạng vô cùng khó khăn.

Tính đến thời điểm này, Bộ Tổng tham mưu Nga tuyên bố hoàn toàn kiểm soát Mirnograd, tuy nhiên phía Ukraine bác bỏ, khẳng định rằng Ukraine vẫn giữ được nhiều vị trí trong khu vực trung tâm, giao tranh tiếp diễn ác liệt. Đó là lý do tại sao trận chiến này đứng đầu trong danh sách.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd. Lực lượng Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục phát triển theo các mũi tên đỏ. Lực lượng Kiev phản kích theo mũi tên xanh (Ảnh: RT).

Ngoài các thành phố được liệt kê trên, lực lượng Moscow vẫn đang giao tranh dữ dội tại Liman, Konstantinovka, Rodninske, Huliaipole và hàng chục thị trấn và làng mạc nhỏ hơn. Một số trong số đó có thể sẽ thất thủ trong những tháng tới, đồng thời, những nơi khác sẽ tiếp tục tiêu tốn binh sĩ và nguồn lực của Ukraine.

Trong các cuộc chiến tranh tiêu hao, chiến thắng thường xuất hiện từng bước. Thời điểm quyết định không hẳn phải kéo dài đến khi thành phố cuối cùng bị chiếm, mà là khi một bên mất khả năng bù đắp tổn thất, duy trì lực lượng và tiến hành các cuộc phản công có ý nghĩa. Đến hết năm 2025, lực lượng vũ trang Ukraine dường như đang tiến gần đến ngưỡng đó.