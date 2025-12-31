HLV Ruben Amorim chỉ thẳng vấn đề khiến Man Utd hòa đội cuối bảng Wolves

Wolves đã khiến Man Utd phải nhận những tiếng la ó từ người hâm mộ. Không chỉ đánh rơi điểm số trước một đội bóng đang xếp cuối bảng, "Quỷ đỏ" còn một lần nữa tự ném đi cơ hội vàng để bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng Premier League.

Các cầu thủ Man Utd tỏ ra tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trước Wolves (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Amorim không ngần ngại chỉ ra những khuyết điểm của Man Utd. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận đội bóng đang đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là sự lỏng lẻo trong khâu tổ chức và sự đứt gãy trong việc kết nối lối chơi giữa các tuyến.

“Chúng tôi đã gặp khó khăn trong suốt trận đấu. Toàn đội đã thiếu đi khả năng tạo ra cơ hội. Nhìn lại 90 phút, chúng tôi chỉ có vài tình huống tốt, nhưng sự mạch lạc trong tấn công thì không có. Hiện tại, chúng tôi thiếu sự kết nối”, HLV Amorim chia sẻ với báo chí Anh sau trận đấu.

Theo chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đây chính là "nút thắt" tạo nên sự khác biệt giữa trận hòa nhạt nhòa này và những màn trình diễn khởi sắc trước đó của Man Utd.

Ruben Amorim nhấn mạnh, việc Wolves chủ động nhập cuộc với hệ thống phòng ngự hai lớp đã đẩy "Quỷ đỏ" vào thế bí, buộc đội bóng của ông phải thay đổi cách tiếp cận nhưng chưa mang lại hiệu quả.

“Đây là một trận đấu hoàn toàn khác so với trận gặp Newcastle. Khi đối thủ có nhiều cầu thủ phòng ngự, bạn phải nỗ lực hơn, phải có khả năng sáng tạo và chơi theo cách mạo hiểm hơn. Hôm nay chúng tôi thiếu điều đó”, HLV Amorim nói.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Man Utd lại không tạo ra đủ sức ép để chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng quyết định.

HLV Amorim muốn các cầu thủ Man Utd quên đi trận đấu thất vọng trước Wolves để hướng đến những trận đấu tiếp theo (Ảnh: Getty).

Trận hòa này đã phản ánh chính xác diện mạo đáng thất vọng của Man Utd dưới thời HLV Ruben Amorim tại Ngoại hạng Anh 2025. Nhìn vào những con số sau 38 trận đấu, "Quỷ đỏ" chỉ giành được vỏn vẹn 13 chiến thắng, trong khi phải nhận tới 11 trận hòa và 14 thất bại. Đây là thành tích nghèo nàn, hoàn toàn lệch pha với sự kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ.

Đáng thất vọng hơn, Man Utd dưới thời HLV Amorim đã liên tiếp để mất những điểm số quan trọng trên sân nhà trước những đội bóng cuối bảng như Wolves và West Ham. Nếu không phung phí cơ hội trước những đội bóng này, "Quỷ đỏ" đã có thể xây chắc một vị trí trong top 4 thay vì rơi vào tình cảnh hiện tại.

“Trận đấu đã kết thúc, bạn không thể thay đổi kết quả. Điều quan trọng là phải tiếp tục tiến lên và hướng đến trận đấu tiếp theo”, HLV Amorim khép lại cuộc phỏng vấn.

Man Utd đã khép lại năm 2025 ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, họ kém Liverpool (top 4) hai điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Đoàn quân HLV Amorim sẽ mở màn năm 2026 với chuyến làm khách trên sân của Leeds. Trận đấu này diễn ra vào 19h30 ngày 4/1.