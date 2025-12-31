Biết chị dâu ngoại tình nhưng giấu kín, tôi thành “tội đồ” của cả nhà chồng

Tôi về làm dâu sau chị dâu cả gần ba năm. Hai chị em lấy hai anh em ruột, tính chị cũng hiền lành, biết điều nên ban đầu tôi khá yên tâm. Gia đình chồng không giàu, không nghèo, nề nếp làng quê rõ ràng.

Tôi là dâu thứ, may mắn không phải sống chung với bố mẹ chồng nên cũng ít va chạm. Còn chị dâu thì khác. Chị là dâu trưởng, sống cùng mẹ chồng, gánh đủ thứ lễ nghĩa, cỗ bàn, con cái, họ hàng.

Thú thật, nhìn chị dâu tôi thương nhiều hơn. Chồng chị - anh trai chồng tôi - là người gia trưởng, cục cằn, ít nói, nói câu nào là nặng câu đó. Anh coi việc kiếm tiền là nghĩa vụ duy nhất, còn việc nhà, con cái, cảm xúc của vợ thì mặc nhiên cho rằng “đàn bà phải tự lo”.

Ở chung với mẹ chồng vốn đã mệt, lại thêm ông chồng khô khan, tôi không lạ khi thấy chị dâu ngày càng xuống sắc, ít cười hơn.

Chuyện tôi biết chị dâu ngoại tình hoàn toàn là ngẫu nhiên. Một buổi trưa, tôi đi công việc về sớm, ghé vào mái hiên một nhà nghỉ ven đường để tránh mưa. Tôi nhìn thấy chị dâu bước vào cùng một người đàn ông lạ. Không phải đồng nghiệp, không phải họ hàng. Tôi chết lặng. Cảm giác đầu tiên không phải giận dữ, mà là choáng váng và xót xa.

Giữa một gia đình rối ren vì phản bội, tôi - người chọn im lặng lại trở thành kẻ bị căm ghét nhất (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi mất mấy ngày không ngủ được. Nói ra hay im lặng? Nếu nói, gia đình anh chị mà tan nát, hai đứa trẻ của chị sẽ ra sao? Với tính cách của anh trai chồng, tôi biết chắc anh sẽ không tha thứ. Nhưng im lặng, tôi cũng day dứt vì biết mà không nói.

Cuối cùng, tôi chọn cách gặp riêng chị dâu. Tôi không trách móc, không lên án. Tôi chỉ nói: “Em biết chị khổ, nhưng chuyện này nguy hiểm lắm. Chị dừng lại đi, quay về với con cái. Đừng để mọi thứ đi quá xa”. Chị khóc. Chị thừa nhận mình yếu lòng, chỉ vì cần một người lắng nghe. Chị hứa sẽ chấm dứt.

Tôi nghĩ mình đã làm điều đúng. Tôi nghĩ mình đã cho chị một cơ hội.

Nhưng đời không đơn giản như vậy.

Chuyện chị dâu ngoại tình vẫn bị lộ. Tôi không biết bằng cách nào. Có thể ai đó nhìn thấy. Có thể người đàn ông kia không kín kẽ. Điều đáng sợ nhất là: Mẹ chồng tôi không chỉ biết chuyện chị dâu, mà còn biết cả việc tôi biết.

Gia đình họp khẩn. Anh trai chồng nổi cơn thịnh nộ, xông sang nhà ngoại, “trao trả vợ”, tuyên bố ly hôn ngay lập tức. Điều khiến tôi lạnh người là việc anh còn nói thẳng chuyện này cho hai đứa con lớn biết, như một cách trừng phạt mẹ chúng. Chị dâu tôi nhục nhã đến mức không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Còn tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã trở thành cái gai trong mắt cả nhà chồng.

Mẹ chồng tôi quay sang chì chiết tôi không thương tiếc. Bà gào lên giữa cuộc họp gia đình: “Biết mà không nói là dung túng! Đàn bà với nhau bao che cho nhau, mèo mả gà đồng!”. Bà còn cay nghiệt đến mức nói: “Hay là mày cũng có tật như nó nên mới giấu?”.

Tôi sững sờ. Tôi chưa từng nghĩ, một người đàn bà lại có thể nhẫn tâm với một người đàn bà khác như vậy.

Anh trai chồng thì mắng tôi là kẻ giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt thì đạo đức, trong lòng thì độc địa. Chị dâu - người tôi từng bênh - cũng quay sang hận tôi. Chị tin rằng chính tôi là người đã nói ra. Chị không cần nghe tôi giải thích. Với chị, tôi là kẻ phản bội cuối cùng.

Tôi ở giữa, không ai tin, không ai bênh.

Gia đình chồng bắt đầu soi mói tôi từng lời nói, từng hành động. Mẹ chồng nói thẳng trước mặt mọi người rằng bà “không thể tin tưởng loại con dâu biết chuyện xấu mà giấu”. Chồng tôi thì im lặng, nhưng sự im lặng đó còn đau hơn cả lời mắng. Anh không bênh tôi, cũng không bảo vệ tôi.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu ngày đó tôi nói ra, tôi có đỡ mang tiếng hơn không? Hay dù làm gì, tôi cũng sai?.

Tôi chỉ là một người đàn bà nghĩ cho người đàn bà khác. Tôi chỉ muốn một gia đình không đổ vỡ. Nhưng trong mắt họ, tôi lại trở thành kẻ phá hoại đạo đức, người “đồng lõa”, kẻ có tật nên mới bao che.

Giờ đây, chị dâu đã ly hôn, rời khỏi gia đình đó. Còn tôi, người vẫn ở lại, lại là kẻ sống khốn khổ nhất. Mỗi bữa cơm là một ánh mắt nghi ngờ. Mỗi câu nói là một mũi dao đâm ngầm.

Tôi không biết mình sai ở đâu. Sai vì im lặng? Hay sai vì đã thương nhầm người? Nếu là các bạn, các bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi? Nói ra để tan nát một gia đình, hay im lặng rồi mang tiếng cả đời?

Tôi thật sự không biết mình nên tiếp tục sống trong gia đình này như thế nào nữa.

Minh Tâm

(Ninh Bình)