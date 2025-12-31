Cô gái Việt đầu tiên bay vào vũ trụ thừa nhận trầm cảm nặng sau chuyến đi

Amanda Nguyen - nữ phi hành gia gốc Việt tham gia chuyến bay toàn nữ của Blue Origin, mới đây đã chia sẻ về tình trạng trầm cảm của mình sau khi hứng chịu “một cơn sóng quấy rối” trên mạng xã hội.

Cô được biết đến là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.

Amanda Nguyen bay lơ lửng trong tàu vũ trụ và nói "Xin chào Việt Nam" (Ảnh chụp màn hình).

Nữ phi hành gia 31 tuổi là một trong các thành viên của chuyến bay lịch sử kéo dài 11 phút diễn ra hồi tháng 4 cùng với ca sĩ Katy Perry, nhà báo Gayle King và nhà báo Lauren Sánchez đồng thời là vợ của nhà sáng lập Blue Origin - Jeff Bezos.

Chuyến bay sau đó vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến tác động môi trường cũng như bị đặt câu hỏi về mục đích và sự cần thiết trong bối cảnh thế giới còn nhiều vấn đề cấp bách.

Trong bài viết chia sẻ hôm 28/12, Amanda Nguyễn cho biết "hậu quả của chuyến bay vào vũ trụ" đã khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Thậm chí, cô cho rằng tình trạng này có thể kéo dài tới vài năm.

Mô tả về tình trạng bản thân, nữ phi hành gia tiết lộ, cô không rời khỏi Texas (Mỹ) trong một tuần vì chỉ nằm bẹp trên giường. Một tháng sau đó, khi lãnh đạo cấp cao của Blue Origin gọi tới, cô buộc phải cúp máy vì không thể nói lên lời giữa những giọt nước mắt.

Theo cô, quy mô đưa tin của truyền thông và phản ứng trên mạng xã hội là "điều chưa từng có tiền lệ" tới mức chỉ một phần nhỏ tiêu cực cũng trở nên khủng khiếp.

Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, cô thừa nhận, trải nghiệm bay vào không gian cũng là điều mang tới cho cô những chuyện tốt đẹp.

"8 tháng đã trôi qua. Những nỗi đau buồn rồi dần tan biến. Tôi thấy hạnh phúc vì có những người bạn tốt đã hỗ trợ. Những người Việt Nam đã cứu giúp tôi", cô bày tỏ.

Amanda Nguyen (SN 1991) hiện được biết tới là doanh nhân xã hội và nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Việt. Cô từng được đề cử giải Nobel hòa bình vì những nỗ lực nhằm bảo vệ nạn nhân bị tấn công tình dục ở Mỹ.

Cô được biết tới là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay vào không gian (Ảnh: Getty).

Cô từng bị cưỡng bức khi là sinh viên năm cuối tại Đại học Harvard vào năm 2013 và nhận thấy những bất cập trong hệ thống pháp lý. Cô đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Rise, tập trung bảo vệ quyền lợi của những nạn nhân giống như mình.

Năm 2013, Amanda từng thực tập tại NASA. Trong thời gian này, cô nuôi dưỡng đam mê trở thành một nhà du hành vũ trụ. Cô cũng từng làm việc tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian.

Amanda được tiểu bang California (Mỹ) đề cử cho giải Nobel hòa bình vào năm 2019, được tạp chí Time vinh danh là một trong những Người phụ nữ của năm 2022 và nhận giải thưởng 30 gương mặt tiêu biểu dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes.

Trong chuyến bay vào không gian diễn ra ngày 14/4, Amanda Nguyen đã nói "Xin chào Việt Nam" khi vẫy tay chào mọi người. Hình ảnh của cô nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng Việt Nam.

Tàu New Shepard của Blue Origin đã đưa phi hành đoàn toàn nữ vượt qua đường ranh giới giữa khí quyển Trái đất và vũ trụ, cách mặt đất hơn 100km.

Chuyến bay kéo dài 11 phút và các phi hành gia đã có khoảng thời gian ngắm hành tinh xanh trong trạng thái không trọng lực.

Đây là chuyến đi hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau và thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch không gian.