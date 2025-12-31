U23 Việt Nam nhận tin dữ sau trận thua trước U23 Syria

Tối qua (30/12), U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với U23 Syria tại Qatar. Đây là màn tập dượt cuối cùng của toàn đội trước khi bước vào giải U23 châu Á. Do đó, HLV Kim Sang Sik đã tận dụng tối đa quyền thay người để mang tới cơ hội ra sân cho mọi cầu thủ, bao gồm Nguyễn Lê Phát, người trẻ nhất đội và đã ghi bàn vào lưới U23 Syria.

Thanh Nhàn có nguy cơ lỡ hẹn với giải U23 châu Á vì chấn thương (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam chịu thất bại 1-2 trước U23 Syria nhưng vấn đề khiến HLV Kim Sang Sik lo lắng hơn chính là tình trạng chấn thương của hai cầu thủ Nguyễn Tân và Thanh Nhàn.

Trong đó, thủ môn số 3 Nguyễn Tân đã nói lời chia tay vì chấn thương vai. HLV Kim Sang Sik đã triệu tập gấp thủ thành Phạm Đình Hải sang thay thế. Cầu thủ này sẽ hội quân cùng U23 Việt Nam ở Saudi Arabia, sau khi toàn đội kết thúc chuyến tập huấn ở Qatar.

Trường hợp của Thanh Nhàn khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu hơn. Theo thông tin ban đầu, tiền đạo của PVF-CAND đã bị rách cơ trong buổi tập vào ngày 29/12. Ban huấn luyện của U23 Việt Nam vẫn chờ đợi cầu thủ này hồi phục, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào phút chót.

Thanh Nhàn là "con bài tẩy" nguy hiểm của HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong trường hợp Thanh Nhàn không kịp dự giải U23 châu Á, đây sẽ là tổn thất lớn với U23 Việt Nam. Cầu thủ người Tây Ninh là “con bài tẩy” rất nguy hiểm của HLV Kim Sang Sik ở SEA Games 33. Trong hai trận đấu gặp U23 Philippines (bán kết) và U23 Thái Lan (chung kết), Thanh Nhàn đều được tung vào sân ở hiệp 2. Sau đó, tiền đạo sinh năm 2003 đều ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.