Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Syria ở đâu?

Trước khi bước vào giải U23 châu Á, U23 Việt Nam chỉ có một trận giao hữu gặp U23 Syria tại Qatar vào tối nay (30/12). Đây là màn tập dượt cuối cùng của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước khi bước vào giải đấu căng thẳng.

U23 Việt Nam có tinh thần lên cao sau khi vừa vô địch SEA Games (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cả hai đội đã thống nhất tổ chức trận giao hữu trên sân vận động đóng kín để đảm bảo không bị lộ thông tin. Do đó, trận đấu này không được trực tiếp trên sóng truyền hình. Dân trí sẽ đăng tải thông tin nhanh nhất về kết quả trận đấu tới quý độc giả.

Trận đấu với U23 Syria khá quan trọng với U23 Việt Nam. Ở giải U23 châu Á, “Rồng vàng” sẽ nằm chung bảng với hai đội bóng Tây Á là U23 Saudi Arabia và U23 Jordan. Do đó, màn đọ sức với U23 Syria sẽ giúp U23 Việt Nam làm quen với lối chơi của bóng đá Tây Á.

Tinh thần của toàn đội U23 Việt Nam đang lên cao sau khi vừa giành tấm Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33 trên đất Thái Lan. HLV Kim Sang Sik quyết định giữ toàn bộ đội hình tham dự SEA Games và triệu tập thêm hai cầu thủ là hậu vệ Lê Văn Hà (Hà Nội FC) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TPHCM).

Do hậu vệ Đặng Tuấn Phong tái phát chấn thương nên danh sách còn 24 người. Từ nay tới khi giải U23 châu Á bắt đầu, HLV Kim Sang Sik sẽ loại một cầu thủ để chốt danh sách 23 người.

U23 Syria vừa thua trước U23 Hàn Quốc cách đây vài ngày (Ảnh: SFA).

U23 Syria là đối thủ đáng gờm với U23 Việt Nam. Họ vừa đón một vài cầu thủ trở về từ châu Âu như Can Moustfa (Energie Cottbus, Đức) và Maksim Sarraf (CSKA Moscow, Nga). Vào hôm 26/12, U23 Syria đã có trận giao hữu với U23 Hàn Quốc và họ đã thất bại với tỷ số 0-1.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 2/1 để chính thức bước vào hành trình tại giải U23 châu Á 2026. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.