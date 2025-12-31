HLV Kim Sang Sik triệu tập gấp thủ môn dự giải U23 châu Á 2026

Tối 30/12 (theo giờ Việt Nam), U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Syria nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đây là trận đấu HLV Kim Sang Sik có nhiều sự thử nghiệm về nhân sự.

Chiến lược gia người Hàn Quốc tạo điều kiện để tất cả các cầu thủ đều được ra sân cọ xát, ngoại trừ thủ môn Nguyễn Tân và tiền đạo Thanh Nhàn phải ngồi ngoài do gặp vấn đề về chấn thương.

Trong 2 cầu thủ này, trường hợp của Thanh Nhàn đang để ngỏ khả năng thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Anh đang được đội ngũ y tế theo dõi kỹ trước khi có thông báo chính thức với HLV Kim Sang Sik.

HLV Kim Sang Sik lo lắng trước tình hình chấn thương ở U23 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

Nếu Thanh Nhàn không kịp bình phục chấn thương, đây sẽ là tổn thất lớn với U23 Việt Nam. Trước đó, Thanh Nhàn cũng từng lỡ hẹn với giải U23 Đông Nam Á 2025 vì chấn thương.

Sau khi trở lại, tiền đạo PVF-CAND toả sáng với bàn thắng duy nhất trước U23 Yemen (vòng loại U23 châu Á 2026), ghi bàn trong trận thắng 2-0 ở bán kết SEA Games 33 (gặp Philippines) và bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan ở chung kết.

Trong khi U23 Việt Nam hy vọng Thanh Nhàn có thể bình phục để tham dự giải châu Á, thì thủ môn Nguyễn Tân buộc phải rời đội vì chấn thương nặng.

Trong diễn biến mới nhất, HLV Kim Sang Sik gọi bổ sung gấp thủ môn Phạm Đình Hải (sinh năm 2006, Hà Nội FC). Thủ thành mới 19 tuổi, cao 1m85 này sẽ bay từ Việt Nam sang Saudi Arabia hội quân cùng U23 Việt Nam.

Như vậy, sau khi chia tay Tuấn Phong, U23 Việt Nam mất thêm một thủ môn. Tuy nhiên HLV Kim Sang Sik có những bổ sung kịp thời, sẵn sàng cho giải U23 châu Á 2026.

Sau trận giao hữu với U23 Syria, ngày 1/1/2026, U23 Việt Nam di chuyển sang Saudi Arabia tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. HLV Kim Sang Sik sẽ loại một cầu thủ để chốt danh sách chính thức với Ban tổ chức.

Ở giải đấu này, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.