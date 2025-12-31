Lãnh đạo Lâm Đồng thông tin về việc chọn vị trí đặt trung tâm hành chính
(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc chọn vị trí đặt trung tâm hành chính tỉnh là quan trọng, cần đánh gái kỹ lưỡng, đầy đủ các yếu tố.
Ngày 31/12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội Quý IV năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2026.
Tại cuộc họp, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh lớn nhất cả nước, được ví như “Việt Nam thu nhỏ” vì có rừng, biển, có biên giới, hải đảo. Không gian được mở rộng, tỉnh Lâm Đồng có lợi thế để phát triển song cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế và đã đạt nhiều thành quả tích cực. Trong Quý IV, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,7%; thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 256.200 tỷ đồng, tăng 14%; ngành du lịch phục hồi với hơn 20,7 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ và vượt 115% kế hoạch năm; thu hút đầu tư tăng cao với 48 dự án có tổng vốn đăng ký hơn 19.300 tỷ đồng…
Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề cập thông tin về đề xuất xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh.
Ông Đinh Văn Tuấn cho biết, việc chọn trung tâm hành chính mới là việc quan trọng, cần đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các yếu tố. Hiện nay, việc đề xuất, tham mưu đang được tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng thực hiện và chưa có quyết định, thông tin cụ thể.
Giữa tháng 11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, rà soát quy hoạch, đầu tư, xây dựng trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh, tham mưu tỉnh trong tháng 11/2025.
Theo đó, vị trí đặt trung tâm hành chính, chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng phải đảm bảo điều kiện có nhiều tiềm năng, dư địa, tạo động lực mới để phát triển quỹ đất, thương mại, dịch vụ, du lịch, khu công nghệ cao, mở rộng không gian đô thị.
Trung tâm hành chính, chính trị mới phải có hệ thống giao thông thuận lợi trong việc kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp, khoa học, công nghệ và các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia.