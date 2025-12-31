Lãnh đạo Lâm Đồng thông tin về việc chọn vị trí đặt trung tâm hành chính

Ngày 31/12, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế, xã hội Quý IV năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2026.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Minh Hậu).

Tại cuộc họp, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau sáp nhập, Lâm Đồng là tỉnh lớn nhất cả nước, được ví như “Việt Nam thu nhỏ” vì có rừng, biển, có biên giới, hải đảo. Không gian được mở rộng, tỉnh Lâm Đồng có lợi thế để phát triển song cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế và đã đạt nhiều thành quả tích cực. Trong Quý IV, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,7%; thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 256.200 tỷ đồng, tăng 14%; ngành du lịch phục hồi với hơn 20,7 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ và vượt 115% kế hoạch năm; thu hút đầu tư tăng cao với 48 dự án có tổng vốn đăng ký hơn 19.300 tỷ đồng…

Một góc trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đề cập thông tin về đề xuất xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Ông Đinh Văn Tuấn cho biết, việc chọn trung tâm hành chính mới là việc quan trọng, cần đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ các yếu tố. Hiện nay, việc đề xuất, tham mưu đang được tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng thực hiện và chưa có quyết định, thông tin cụ thể.