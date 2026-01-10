Sôi nổi Giải chạy "An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa" Đại học PCCC

Sáng 10/1, tại Công viên hồ điều hoà Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã diễn ra giải chạy UFPF "An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa", do Trường Đại học PCCC tổ chức.

Đây là hoạt động thể thao thiết thực, nhằm hướng tới ngày chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Truyền thống Trường đại học PCCC, 65 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961-4/10/2026).

Giải chạy với sự tham gia của khoảng 400 VĐV là cán bộ, học viên T06 và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Lê Quang Bốn, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, phát biểu khai mạc giải chạy UFPF với chủ đề "An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa". Đây cũng là lần đầu tiên Đại học PCCC tổ chức giải chạy với quy mô lớn và được sự hưởng ứng đông đảo cán bộ, học viên.

"Giải chạy an toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa" là thông điệp chính thức của Giải chạy UFPF 2026 (Trường Đại học PCCC), nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người chạy, đồng thời sử dụng hoạt động chạy bộ để lan tỏa những giá trị tích cực, ý nghĩa đến cộng đồng và xã hội.

Trước đó, từ 5h sáng, khoảng 130 VĐV ở cự ly 10km đã có mặt tại điểm xuất phát của đường đua với không khí hào hứng, sục sôi trước giải đấu.

6h, cự ly 10km xuất phát, chính thức tranh tài giải chạy UFPF. Đường chạy là khu vực quanh hồ điều hòa Công viên Cầu Giấy.

Với cự ly 10km, các VĐV sẽ chạy 5 vòng quanh hồ. Thời điểm xuất phát cũng là lúc bình minh lên, không khí se lạnh kèm với ánh nắng sớm chiếu xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh đẹp khó tả của đường đua.

Các VĐV cạnh tranh quyết liệt trên từng vòng đua dù đây không phải là giải chạy chuyên nghiệp.

Đường chạy vào thời điểm sáng sớm tạo nên khung cảnh yên bình, trong lành khác lạ.

8h, cự ly 4km bắt đầu xuất phát tranh tài, với sự tham gia của 230 VĐV. Hai bên đường chạy là những tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình từ các cán bộ, học viên Trường Đại học PCCC.

Không khí hứng khởi, cạnh tranh quyết liệt từ những bước chạy đầu tiên của cự ly 4km.

Với cự ly 4km, 230 VĐV sẽ chạy 2 vòng quanh Công viên hồ điều hoà Cầu Giấy.

Cung đường chạy khá đẹp, xung quanh là các công trình nổi bật như trụ sở toà nhà Viettel, Cung Thiếu nhi Hà Nội, toà nhà Keangnam, nhiều cây xanh và hồ nước trong lành.

Các CĐV cổ vũ nhiệt tình hai bên đường chạy, giải đấu càng trở nên sôi nổi hơn khi những VĐV đầu tiên dần tiến về đích.

Nữ học viên của Đại học PCCC tiếp nước cho các VĐV trên đường chạy.

Nhiều nữ học viên, cán bộ của Đại học PCCC cũng tham gia giải chạy với tinh thần thể thao cao, đầy năng lượng.

Những VĐV tốp đầu băng băng về đích cùng với sự reo hò, cổ vũ của rất nhiều cổ động viên trước vạch đích.

"Tôi thật sự rất vui và vinh dự khi là người về đích đầu tiên ở cự ly 4km. Trước đây tôi chưa từng tham gia giải chạy chuyên nghiệp nào cả, chỉ tham gia một số cuộc thi của ngành tổ chức. May mắn là lần này đã đạt thành tích khá tốt, dành được vị trí đầu tiên của cự ly 4km", Nguyễn Quảng Trung, Đội chữa cháy & Cứu nạn, cứu hộ CA TP Hà Nội, chia sẻ.

Ở cự ly 10km nam, vị trí đầu tiên thuộc về VĐV Nguyễn Đình Bình, xếp thứ 2 là VĐV Nguyễn Thọ Cương, thứ 3 là VĐV Nguyễn Hữu Hiếu. Với cự ly 10km nữ, vị trí thứ nhất thuộc về Dương Thị Ngọc Lan, xếp thứ 2 là Hoàng Hoa, về thứ 3 là Nguyễn Bích Ngọc.

Với nội dung 4km nam, về nhất là VĐV Nguyễn Quảng Trung, về nhì là Đặng Ninh Huỳnh, VĐV Lý Trung Hiếu về thứ 3. Trong khi đó, về nhất 4km nữ thuộc về Ngô Thị Tuyết Chinh, về nhì là Trần Duyên, vị trí số 3 thuộc về Phạm Thu Uyên.

Các VĐV hoàn thành phần thi của mình và băng băng về đích trong tiếng reo hò, cổ vũ của rất đông CĐV là các cán bộ, học viên của Trường Đại học PCCC.

Những tấm huy chương kỷ niệm của giải chạy UFPF được các nữ học viên Đại học PCCC trao cho các VĐV ngay sau khi qua vạch đích.

Các VĐV giành thành tích cao ở các cự ly 4km nam, nữ và 10km nam, nữ được BTC trao thưởng và vinh danh ngay sau cuộc thi. Giải chạy UFPF "An toàn là sứ mệnh, bước chân là lan tỏa" kết thúc thành công tốt đẹp.