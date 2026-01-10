FIFA và AFC nói về chiến thắng ngoạn mục của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

Tối qua (9/1), U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai bảng A giải U23 châu Á trên sân King Abdullah Sports City. Với kết quả này, thầy trò HLV Kim Sang Sik rộng cửa vào tứ kết sau khi có 6 điểm sau 2 trận, hơn hai đội xếp sau là U23 Saudi Arabia và U23 Jordan 3 điểm.

Sau trận đấu, AFC đã lên tiếng khen ngợi HLV Kim Sang Sik cao tay vì những sự thay đổi của ông như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường và Lê Văn Thuận đều phát huy tác dụng khi vào sân. Trong đó, Văn Thuận chính là người đánh đầu đập chân của hậu vệ Brauzman giúp U23 Việt Nam có bàn thắng ấn định tỷ số ở phút 87.

AFC bình luận: “U23 Kyrgyzstan nhập cuộc đầy mạnh mẽ sau khi gây sức ép liên tục lên U23 Việt Nam. Đội bóng Trung Á có hai lần đòi phạt đền sau khi Kimi Merk và Beknaz Almazbekov ngã xuống trong vòng cấm nhưng trọng tài đều từ chối.

Phút 19, U23 Việt Nam đã được hưởng quả 11m khi Lê Phát bị phạm lỗi trong vòng cấm. Khuất Văn Khang đã tận dụng cơ hội này để mở tỷ số. Tuy nhiên, U23 Kyrgyzstan đã gỡ hòa ngoạn mục sau cú dứt điểm rất căng của Murzakhmatov.

Hiệp 2 diễn ra khá căng thẳng. Không đội bóng nào chiếm ưu thế rõ rệt. Hai HLV Edmar Lacerda và Kim Sang Sik đều tìm kiếm sự chi viện trên băng ghế dự bị. Những sự thay đổi người của HLV Kim Sang Sik đã phát huy tác dụng. Phút 87, Văn Thuận đã đánh đầu chạm người của Brauzman, giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng kịch tính”.

Đây không phải là lần đầu tiên, HLV Kim Sang Sik cho thấy khả năng thay người tuyệt đỉnh của mình. Còn nhớ, ở SEA Games 33, những sự thay người của ông như Thanh Nhàn, Văn Thuận… đều phát huy tác dụng trong hai trận đấu gặp U23 Philippines (bán kết) và U23 Thái Lan (chung kết).

Tới mức, báo giới Hàn Quốc đã dùng từ “ma thuật đen” để nói về tài xoay chuyển thế trận của HLV Kim Sang Sik ở các đội bóng Việt Nam.

Trang FIFA World Cup so sánh Văn Thuận với Bellingham (Ảnh: FIFA World Cup).

Trong khi đó, trang FIFA World Cup (thuộc quyền quản lý của FIFA) đã đăng tải bức hình Văn Thuận ăn mừng và so sánh với tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid. Kèm theo đó là dòng trạng thái: “Nói rằng…” để ám chỉ sự ngạo nghễ của tiền vệ trẻ bên phía U23 Việt Nam.

Bài đăng này ngay lập tức gây sốt khi thu hút được hàng chục nghìn lượt thích và bình luận trên mạng xã hội.

Ở lượt trận cuối cùng bảng A, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1. Chúng ta sẽ đi tiếp nếu không thua với cách biệt quá 3 bàn trước đội chủ nhà.