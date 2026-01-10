Báo Indonesia, Thái Lan bình luận về chiến thắng của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước U23 Kyrgyzstan trong trận đấu ở lượt trận thứ hai giải U23 châu Á vào tối qua. Với kết quả này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik tiếp tục dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau hai trận và đứng trước cơ hội rất lớn giành vé đi tiếp.

U23 Việt Nam chứng tỏ bản lĩnh khi giành chiến thắng kịch tính trước U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Bình luận về chiến thắng của U23 Việt Nam, tờ Superball cho rằng đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã may mắn. Họ bình luận: “U23 Việt Nam đã được thần may mắn mỉm cười. Họ đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 87. Cú đánh đầu không quá mạnh của Văn Thuận đã đập chân Brauzman đổi hướng làm bó tay thủ môn U23 Kyrgyzstan”.

Tuy nhiên, tờ Superball cũng thừa nhận U23 Việt Nam vẫn duy trì thể lực tốt trong thời điểm cuối ở trận đấu với U23 Kyrgyzstan. Tờ báo này viết thêm: “Yếu tố thể lực đã giúp U23 Việt Nam tạo ra sự khác biệt. Các cầu thủ Việt Nam vẫn thi đấu sung sức ngay cả ở thời điểm cuối trận”.

Tờ CNN Indonesia ấn tượng với chiến thắng của U23 Việt Nam. Họ viết: “Đoàn quân HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng ấn tượng trước U23 Kyrgyzstan. Dù bị gỡ hòa ở cuối hiệp 1 nhưng U23 Việt Nam vẫn biết cách tạo nên sự khác biệt với bàn thắng ở cuối trận. Chiến thắng này giúp đội bóng Đông Nam Á tiếp tục đứng đầu bảng A”.

Một tờ báo khác của Indonesia là Bola nói về cơ hội của U23 Việt Nam: “Những chiến binh sao vàng gần như đã vào tứ kết sau chiến thắng trước U23 Kyrgyzstan. Trước đối thủ thi đấu khó chịu, U23 Việt Nam vẫn thể hiện bản lĩnh khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 87. Với 3 điểm quý giá, U23 Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu bảng A với 6 điểm. Họ gần như đã chạm tay vào tấm vé đi tiếp ở giải U23 châu Á”.

Trong khi đó, tờ Siam Sport (Thái Lan) so sánh U23 Việt Nam và U23 Thái Lan: “U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đang có phong độ rất tốt. Sau chiến thắng trước U23 Jordan, U23 Việt Nam tiếp tục hạ gục U23 Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai. Cánh cửa vào tứ kết giải U23 châu Á của đoàn quân HLV Kim Sang Sik rất lớn.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

U23 Thái Lan lại ở tình cảnh khó khăn sau thất bại 1-2 trước U23 Australia ở lượt trận đầu tiên. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột vì các CLB không nhả người đã ảnh hưởng lớn tới màn trình diễn của đoàn quân HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul”.

Ở lượt trận cuối cùng bảng A, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Saudi Arabia vào lúc 23h30 ngày 12/1. Chúng ta sẽ đi tiếp nếu không thua với cách biệt quá 4 bàn trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang hướng tới cột mốc lịch sử toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).