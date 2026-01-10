Đem nhẫn 40.000 đồng đến cửa hiệu tráo đổi vàng thật

Ngày 10/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin Công an xã Lam Sơn đã làm rõ đối tượng sử dụng vàng giả để tráo đổi vàng thật tại hiệu vàng Thịnh Thủy, xã Lam Sơn.

Vụ việc xảy ra hồi 15h15 ngày 5/1, khi một phụ nữ khoảng 30 tuổi đến hiệu vàng Thịnh Thủy hỏi mua 3 chiếc nhẫn. Lợi dụng sự sơ hở của chủ hiệu vàng, người phụ nữ này đã nhanh tay tráo nhẫn loại 2 chỉ bằng chiếc nhẫn giả đã chuẩn bị sẵn.

Vi Thị Chuyên (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đối tượng tiếp tục yêu cầu xem thêm các sản phẩm khác, rồi bất ngờ không mua nhẫn mà lấy ra một đôi bông tai bằng vàng bán lại cho chủ hiệu trước khi rời đi.

Khi sắp xếp lại hàng hóa, chủ hiệu vàng phát hiện chiếc nhẫn tròn loại 2 chỉ là vàng giả. Qua kiểm tra camera an ninh, chủ hiệu xác định chính người phụ nữ trước đó là thủ phạm.

Chiếc nhẫn vàng bị đánh tráo có giá trị khoảng 30 triệu đồng. Do gia đình có việc đột xuất, đến 7h15 ngày 7/1, chủ hiệu vàng Thịnh Thủy mới trình báo vụ việc đến Công an xã Lam Sơn qua ứng dụng VNeID.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Lam Sơn đã nhanh chóng xác minh và xác định đối tượng là Vi Thị Chuyên (SN 1993, trú tại xã Tân Thành, Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, Chuyên khai nhận đã mua sẵn chiếc nhẫn tròn màu vàng có kích thước, mẫu mã tương đương nhẫn vàng thật loại 2 chỉ với giá 40.000 đồng.

Sau đó, Chuyên gắn tem khác vào chiếc nhẫn giả rồi đến hiệu vàng Thịnh Thủy, yêu cầu xem nhiều loại sản phẩm để phân tán sự chú ý của chủ hiệu và thực hiện trót lọt hành vi tráo nhẫn giả lấy nhẫn thật.

Sau khi thực hiện hành vi, Chuyên mang chiếc nhẫn vừa tráo được đến một hiệu vàng khác trên địa bàn xã Lam Sơn để bán thì bị công an phát hiện, bắt giữ.