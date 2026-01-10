Đình Bắc và Xuân Bắc phải đi kiểm tra doping sau trận thắng U23 Kyrgyzstan

U23 Việt Nam đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 2-1

Theo quy định của Ban tổ chức giải U23 châu Á 2026, Đình Bắc và Xuân Bắc là hai cái tên được lựa chọn ngẫu nhiên để lấy mẫu thử ngay sau trận đấu. Đáng nói, do vừa trải qua 90 phút thi đấu cường độ cao dưới thời tiết khô nóng của Saudi Arabia, cả hai cầu thủ đều rơi vào tình trạng mệt mỏi và mất nước trầm trọng.

Dù dính chấn thương trước đó, Đình Bắc vẫn thể hiện phong độ ấn tượng trước U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Tình trạng này khiến quá trình lấy mẫu nước tiểu kéo dài hơn dự kiến. Bộ đôi của U23 Việt Nam đã phải liên tục uống nước và chờ đợi trong một khoảng thời gian khá dài mới có thể hoàn tất các thủ tục pháp lý để trở về hội quân cùng đồng đội.

Sự góp mặt của Đình Bắc trong danh sách kiểm tra doping gây chú ý bởi anh chỉ mới trở lại sau chấn thương và được tung vào sân từ phút 63. Dù chưa đạt 100% thể trạng, tiền đạo mang áo số 7 vẫn chứng tỏ giá trị của một "quân bài chiến lược".

Chính quả đá phạt góc khó chịu của Đình Bắc ở những phút cuối trận đã tạo ra tình huống lộn xộn, giúp U23 Việt Nam có bàn thắng quý như vàng, ấn định thắng lợi 2-1 cho "Rồng vàng". Trong khi đó, người đồng đội Xuân Bắc cũng đã có 63 phút thi đấu đầy nỗ lực trước khi rời sân nhường chỗ cho Quốc Cường.

Với màn trình diễn chói sáng trên sân King Abdullah, cả Đình Bắc và Xuân Bắc đều được Ban tổ chức chấm điểm 9, mức điểm gần như tuyệt đối, ghi nhận tầm ảnh hưởng trực tiếp của bộ đôi này lên chiến thắng của U23 Việt Nam.

Sự thăng hoa của hai cầu thủ cùng tên "Bắc" đã giúp hàng công áo đỏ thi đấu đầy biến hóa. Xuân Bắc đóng vai trò mở ra các đợt lên bóng sắc nét trong hiệp một, trong khi Đình Bắc lại cho thấy đẳng cấp của một ngôi sao lớn khi vừa tái xuất sau chấn thương.

Xuân Bắc (áo đỏ) gây không ít khó khăn cho U23 Kyrgyzstan (Ảnh: AFC).

Những tình huống xử lý bóng ở tốc độ cao và quả đá phạt góc "dọn cỗ" của tiền đạo mang áo số 7 chính là bước ngoặt định đoạt số phận trận đấu, khiến hàng thủ Kyrgyzstan hoàn toàn bất lực.

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra doping, cả Đình Bắc và Xuân Bắc đã có mặt tại khách sạn để bắt đầu quá trình hồi phục, chuẩn bị cho trận đại chiến với chủ nhà Saudi Arabia vào ngày 12/1 tới.

Bảng xếp hạng bảng A giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: Wiki).