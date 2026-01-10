Roy Keane bất ngờ chỉ trích Sir Alex Ferguson “bốc mùi ở Man Utd”

Mới đây, HLV Darren Fletcher thừa nhận ông đã xin ý kiến của Sir Alex Ferguson trước khi nhận nhiệm vụ tạm quyền dẫn dắt Man Utd, dù chiến lược gia người Scotland đã rời ghế HLV từ năm 2013.

Roy Keane bất ngờ chỉ trích thầy cũ Sir Alex Ferguson (Ảnh: BBC).

Tuy nhiên, học trò của HLV Alex Ferguson chỉ có thể giúp Man Utd giành được trận hòa 2-2 trước Burnley. Roy Keane lo ngại tình hình sẽ tiếp tục xấu đi nếu ban lãnh đạo không đưa ra lựa chọn chính xác cho vị trí HLV trưởng. Thậm chí, huyền thoại của đội bóng còn không ngần ngại công kích Sir Alex Ferguson.

Bình luận trên Sky Sports, Roy Keane nói: “Những cuộc phỏng vấn xin việc ở Man Utd diễn ra thế nào? Tôi rất tò mò. Tại sao họ cứ trao cơ hội cho những người nhất định? Chuyện gì xảy ra trong buổi phỏng vấn để rồi 12 hay 14 tháng sau họ lại bảo rằng vị HLV đó không phù hợp?

Chẳng lẽ họ không nhận ra điều đó khi nói chuyện trực tiếp? Bạn nhìn thẳng vào mắt một người và phải hiểu được. Tại Man Utd, những người ra quyết định vẫn là Alex Ferguson và David Gill. Họ còn lảng vảng như một mùi khó chịu.

Ai đang thực sự đưa ra các quyết định? Sir Jim Ratcliffe? Jason Wilcox? Ai tham gia quá trình phỏng vấn HLV? Bạn phải gặp ứng viên, cảm nhận con người họ và xác định đây là người phù hợp.

Gần như có thể bỏ qua CV (hồ sơ nghề nghiệp). Tất nhiên, bạn cần kinh nghiệm hay danh hiệu, nhưng quan trọng hơn là nhìn vào mắt họ và hỏi: ‘Anh có thể dẫn dắt Man Utd đi lên không?’.

Khi một HLV bước vào phòng thay đồ, các cầu thủ trụ cột sẽ hỏi rằng: ‘Ông có gì cho chúng tôi?’ Nếu ông ta không có câu trả lời, cầu thủ sẽ nuốt sống ông ta”.

Roy Keane còn chỉ trích về màn trình diễn của Man Utd trong trận đấu với Burnley: “Man Utd gặp Burnley mà tiêu chuẩn thi đấu thật nực cười. Sau trận mọi người cứ nói ‘cũng ổn, chơi không tệ’. Thật vô lý! Rác rưởi! Chúng ta cứ lặp đi lặp lại. Bất kỳ cựu cầu thủ Man Utd nào cũng có cơ hội làm HLV”.

Trong quá khứ, Roy Keane từng là công thần của Man Utd. Tuy nhiên, cựu đội trưởng của đội bóng lại mâu thuẫn gay gắt với Sir Alex Ferguson và bị buộc phải rời Old Trafford.

Trong lúc Roy Keane nổi nóng, cựu danh thủ Liverpool Daniel Sturridge phải cố nén cười và thậm chí úp tay che mặt.

Để bảo vệ Sir Alex Ferguson, nhiều ý kiến cho rằng ông không thể từ chối nếu cầu thủ cũ gọi điện xin tư vấn và thực tế ông không còn giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào tại CLB.

Năm 2024, tập đoàn INEOS đã chấm dứt vai trò đại sứ trị giá hàng triệu bảng của ông và yêu cầu ông không vào phòng thay đồ sau các trận đấu.

HLV Fletcher có mối quan hệ đặc biệt gần gũi với Sir Alex Ferguson, người đã trao cho ông cơ hội ra mắt đội một khi 19 tuổi vào năm 2003 và gắn bó suốt triều đại kéo dài của Ferguson.

HLV Fletcher thừa nhận tham khảo ý kiến của Sir Alex Ferguson trước khi dẫn dắt Man Utd (Ảnh: Getty).

HLV Fletcher chia sẻ: “Tôi luôn muốn tham khảo ý kiến Sir Alex trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào. Điều đó tôi làm từ khi ở CLB cho đến khi rời đi.

Tôi có quan hệ rất tốt với ông ấy. Ông ấy gần như là người đầu tiên tôi gọi. Tôi muốn nói chuyện với ông ấy và thực sự muốn nhận được sự đồng ý”.

Fletcher là HLV thứ 11 dẫn dắt Man Utd (tính cả tạm quyền) kể từ khi Ferguson chia tay đội bóng sau chức vô địch giải Ngoại hạng Anh vào năm 2013.

INEOS đã lần lượt thử sức với các HLV Ten Hag, Van Nistelrooy và Ruben Amorim. Có khả năng HLV Fletcher cũng sẽ chỉ là giải pháp tình thế cho đến hết mùa.

Một cái tên được nhắc đến cho vị trí tiếp theo là Ole Gunnar Solskjaer, cựu tiền đạo và cựu HLV của CLB giai đoạn 2018-2021.

Gabby Agbonlahor nói trên talkSPORT rằng việc Solskjaer quay trở lại Man Utd sẽ là “điều đáng xấu hổ”. Cựu cầu thủ Aston Villa nói: “Thật xấu hổ. Khi tôi thấy thông tin Solskjaer có thể trở lại Man Utd. Đúng là trò cười. Người hâm mộ Man Utd đã nhẹ nhõm khi ông ta bị sa thải. Chúng tôi còn giữ bằng chứng. Họ vui mừng khi ông ấy rời đi mới ba năm trước, vậy mà giờ lại muốn đưa ông ấy trở lại?”.

Một lựa chọn khác là Michael Carrick, người có quãng thời gian khá ấn tượng tại Middlesbrough từ năm 2022 đến mùa hè vừa qua. Carrick từng thắng 2/3 trận khi tạm quyền ở Man Utd năm 2021 sau khi Solskjaer bị sa thải và hòa trận còn lại.