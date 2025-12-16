"Mưa nước mắt" sau trận chung kết lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam

Tối 15/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận chung kết SEA Games 33, đối đầu chủ nhà Thái Lan với khát vọng đổi màu huy chương, nuôi hy vọng chinh phục tấm HCV đầu tiên trong lịch sử.

Nhập cuộc đầy hưng phấn, các cô gái Việt Nam gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng thuyết phục 25-19 ở set mở màn.

Đội trưởng Thanh Thúy với những pha đập bóng chéo sân đầy uy lực đã đóng vai trò quan trọng, góp phần đem về chiến thắng thuyết phục cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam ở set đấu đầu tiên.

Tuy nhiên, Thái Lan nhanh chóng cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi kịp thời điều chỉnh lối chơi, kiểm soát lại thế trận và giành ưu thế rõ rệt trong hai set đấu tiếp theo.

Bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài, tựa như một “chảo lửa” của nhà thi đấu bóng chuyền, đã tạo ra sức ép rất lớn lên các cô gái Việt Nam trong những thời khắc căng thẳng nhất của trận đấu.

Hai set đấu áp đảo của các tuyển thủ Thái Lan đã nhanh chóng đảo ngược cục diện, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1, đẩy tuyển Việt Nam vào thế bám đuổi đầy khó khăn.

Bước sang set 4, sau những chỉ đạo của HLV Tuấn Kiệt, tinh thần không bỏ cuộc của các cô gái áo đỏ được thể hiện rõ khi tạo nên màn trở lại mạnh mẽ khi chắt chiu từng điểm số, phòng ngự kiên cường và tận dụng hiệu quả những thời cơ quan trọng để giành chiến thắng 25-23, qua đó đưa trận đấu vào set 5 mang tính quyết định.

Set 5 trở thành đỉnh cao của những cung bậc cảm xúc khi tuyển Việt Nam bước vào loạt đấu quyết định với sự tự tin và khát khao mãnh liệt, có thời điểm vươn lên dẫn trước 10-5, đẩy Thái Lan vào tình thế bị dồn ép hiếm thấy.

Hai đội tạo nên thế trận giằng co nghẹt thở, liên tục bám đuổi nhau quyết liệt trong từng điểm số, khiến diễn biến trên sân luôn căng thẳng và khán giả không thể rời mắt khỏi mỗi pha bóng.

Phía bên ngoài sân, các cầu thủ dự bị chỉ biết lặng lẽ chắp tay nguyện cầu, gửi gắm niềm hy vọng mong manh rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đồng đội trong khoảnh khắc quyết định.

Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm của đội chủ nhà đã lên tiếng đúng thời điểm, giúp Thái Lan dần cân bằng thế trận và khép lại trận chung kết bằng tình huống gây tranh cãi đem về chiến thắng nghẹt thở 25-23.

Thanh Thúy đã chơi một trận đấu tuyệt vời, nhưng sự nghiệt ngã của thể thao khiến cô cùng các đồng đội chưa thể chạm tay vào tấm HCV mong ước.

Khoảnh khắc trận chung kết SEA Games 33 khép lại cũng là lúc cảm xúc vỡ òa, khi những giọt nước mắt rơi nhiều nhất trên gương mặt các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội trưởng Thanh Thúy và đồng đội không thể kìm nén những giọt nước mắt nuối tiếc khi trận đấu khép lại, khoảnh khắc cảm xúc dồn nén sau một hành trình đầy nỗ lực và khát vọng.

Chỉ còn cách cột mốc lịch sử trong gang tấc, giấc mơ lần đầu đánh bại Thái Lan ở một trận chung kết SEA Games đã ở rất gần, nhưng rồi tất cả trôi qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi, để lại nỗi tiếc nuối khó nguôi.