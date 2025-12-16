"Tuyệt đối không đùn đẩy, gây chậm trễ trong chính sách với người có công"

Chiều 16/12, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ghi nhận nhiều kết quả đạt được, song Tổng Bí thư cho rằng vẫn còn những việc tồn đọng kéo dài qua nhiều thập niên, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mạnh mẽ, kịp thời và căn cơ hơn.

Điển hình, Tổng Bí thư chỉ ra một số quy định chưa theo kịp thực tiễn trong xác nhận người có công, xử lý hồ sơ không còn giấy tờ, chi trả chế độ...

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng (Ảnh: Báo Nhân dân).

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các chiến trường trọng điểm còn rất nhiều khó khăn; số liệt sĩ chưa tìm được hài cốt còn lớn; diện tích bom mìn chưa rà phá rộng; nguồn lực còn hạn chế…

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Nội vụ đã báo cáo tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo báo cáo, cả nước hiện có 52 Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Hiện nay, tại 28 trung tâm có chức năng nuôi dưỡng người có công đang trực tiếp chăm sóc 1.578 người.

Về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng, báo cáo cho thấy trong giai đoạn từ 2013 đến 2025, hơn 400 nghìn hộ người có công đã được hỗ trợ.

Sau 5 năm giải quyết hồ sơ công nhận người có công, đã có hơn 7.000 hồ sơ được giải quyết, trong đó trình Thủ tướng công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với 2.400 liệt sĩ, công nhận trên 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, báo cáo cho thấy còn khoảng 300.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Cùng với đó, có khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ ở trong nước, nước ngoài chưa được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, chính sách đối với người có công với cách mạng; công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Báo Nhân dân).

Tổng Bí thư yêu cầu việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng; tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm gây chậm trễ.

Phân công nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về người có công; hoàn thành xử lý căn bản các tồn đọng về chính sách người có công trong năm 2026.

Tổng Bí thư đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giám định ADN, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn về cơ chế, kinh phí, công nghệ; phối hợp cân đối nguồn lực để đảm bảo triển khai các chính sách hiệu quả, đúng tiến độ.

Quân ủy Trung ương được giao chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Đề án, đẩy nhanh rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.

Các đại biểu tại buổi làm việc về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng (Ảnh: TTXVN).

Tổng Bí thư giao Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì xây dựng và vận hành Ngân hàng Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin; phối hợp xây dựng Đề án nâng cấp công nghệ giám định ADN theo hướng hiện đại, tự chủ, đẩy nhanh tiến độ thu thập, phân tích, đối chiếu ADN; tăng cường hợp tác quốc tế, thuê đơn vị nước ngoài giám định khi cần thiết.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương kiểm kê toàn bộ hiện vật, kỷ vật đang được lưu giữ.

Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo rà soát các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công để đầu tư, nâng cấp, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện tốt chính sách điều dưỡng, chăm sóc, hỗ trợ người có công với cách mạng.