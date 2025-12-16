HLV Kim Sang Sik sắp làm được điều chưa từng thấy ở bóng đá Đông Nam Á

Sau khi đánh bại U22 Philippines với tỷ số 2-0 trong trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết với chủ nhà U22 Thái Lan vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên sân Rajamangala.

HLV Kim Sang Sik có cơ hội thâu tóm cả ba danh hiệu AFF Cup 2024, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước trận đấu này, HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội làm được điều chưa từng thấy trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Theo đó, ông có khả năng là HLV đầu tiên giành chức vô địch ở AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm.

Trước đó, hồi tháng 1, HLV người Hàn Quốc đã cùng đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trong cả hai lượt trận trước Thái Lan (2-1, 3-2) để lên ngôi vô địch AFF Cup 2024.

Tới tháng 7, U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik đã đánh bại U23 Indonesia ngay trên sân khách và lên ngôi ở giải U23 Đông Nam Á. Nếu tiếp tục đánh bại U22 Thái Lan ở chung kết SEA Games ngày 18/12 tới, HLV 48 tuổi sẽ kết thúc năm 2025 với thành tích hoàn hảo.

U22 Việt Nam sẵn sàng vô địch SEA Games (Ảnh: Hải Long).

Trong quá khứ, HLV Park Hang Seo từng suýt chinh phục mục tiêu này. Ông từng cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, giúp U22 Việt Nam giành Huy chương vàng SEA Games 2019 nhưng chỉ về hạng ba ở giải U23 Đông Nam Á 2019.

Tương tự, HLV Datuk Rajagobal từng giúp bóng đá Malaysia lên ngôi ở SEA Games 2009 và AFF Cup 2010 nhưng khi đó giải U23 Đông Nam Á bị hủy bỏ.

Phát biểu sau khi giành chiến thắng trước U22 Philippines, HLV Kim Sang Sik cho biết: “Chúng tôi từng thi đấu một trận chung kết tại sân Rajamangala vào tháng 1 và nay lại có cơ hội trở lại đây.

Tôi cảm thấy rất vui. Khi đó, tôi từng nói rằng không có ngọn núi nào là không thể vượt qua. Lần này cũng vậy, U22 Việt Nam hoàn toàn có khả năng đăng quang vô địch SEA Games 33”.