Bão và mưa lớn khiến mặt đường ở Đà Nẵng chi chít "ổ voi"

Ngày 16/12, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi trên cổng góp ý về việc khắc phục hư hỏng tại nút giao Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, phường Hòa Khánh.

Trước đó, người dân phản ánh, tại nút giao này xuất hiện nhiều "ổ gà", "ổ voi", gây mất an toàn giao thông.

Nút giao Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng) xuất hiện nhiều "ổ voi, ổ gà" (Ảnh: Huyền My).

Ghi nhận thực tế cho thấy, khi trời mưa, tại nút giao này nước đọng thành các vũng lớn, che lấp những hố sâu khiến người đi đường không thể đoán trước nguy hiểm.

Theo phản hồi của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã giao Ban bảo trì công trình hạ tầng kiểm tra, xử lý.

Đại diện Ban bảo trì công trình hạ tầng cho biết, dự án sửa chữa đường Nguyễn Sinh Sắc đoạn gần nút giao Nguyễn Tất Thành đã hoàn thành trước ngày 30/9. Tuy nhiên, khu vực hư hỏng theo phản ánh nằm ngoài phạm vi dự án này.

Nguyên nhân được cho rằng do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), bão Kalmaegi (bão số 13) cùng các đợt mưa lớn từ ngày 23/10, khiến mặt đường tại nút giao bị hư hỏng nặng, phát sinh nhiều "ổ gà", ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.

Lực lượng chức năng huy động công nhân, máy móc vá lại các vị trí "ổ voi, ổ gà" (Ảnh: Hoài Sơn).

Trước mắt, Ban bảo trì công trình hạ tầng đã phối hợp với Công ty cổ phần Cầu Đường xử lý tạm thời nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, các đơn vị đang phối hợp cơ quan liên quan kiểm tra khối lượng, tính toán kinh phí thiệt hại, đề xuất giải pháp sửa chữa, báo cáo Sở Xây dựng xem xét đưa vào kế hoạch khắc phục hậu quả bão lũ năm 2025.

Ghi nhận chiều 16/12, tại vị trí phản ánh, lực lượng chức năng đã huy động công nhân, máy móc vá lại các "ổ voi", "ổ gà".