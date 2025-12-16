Đi làm ruộng, người dân phát hiện loài chim quý có hình dáng lạ

Ngày 16/12, tin từ Trại rắn Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể chim hồng hoàng - loài chim quý hiếm nằm trong nhóm IB, thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cá thể chim hồng hoàng được bàn giao (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan chức năng, trước đó, ông Nguyễn Văn Cu (ngụ xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) phát hiện một con chim có kích thước lớn, hình dáng lạ bay xuống khu ruộng của gia đình.

Nhận thấy đây có thể là loài chim quý hiếm, ông Cu đã chủ động trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Ngay sau đó, Công an xã Nhựt Tảo phối hợp lực lượng chức năng tiếp nhận và bàn giao cá thể chim hồng hoàng nặng khoảng 2,5kg cho Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để chăm sóc, quản lý.

Theo ghi nhận của cơ quan kiểm lâm, tại thời điểm được tiếp nhận, cá thể chim hồng hoàng vẫn trong tình trạng khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị thương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đã phối hợp bàn giao cá thể chim hồng hoàng cho Trại rắn Đồng Tâm để tiếp tục chăm sóc và bảo tồn.

Theo đại diện Trại rắn Đồng Tâm (tên đầy đủ là Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu trực thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9), ngoài cá thể chim hồng hoàng trên, đơn vị vừa tiếp nhận thêm từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh một cá thể cá sấu nước ngọt thuộc nhóm IB và một cá thể rồng Nam Mỹ nằm trong Phụ lục II của Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Phía trung tâm cho biết sẽ tổ chức theo dõi, chăm sóc và thực hiện các biện pháp bảo tồn phù hợp, nhằm tạo điều kiện để các cá thể động vật hoang dã này phát triển tốt nhất.