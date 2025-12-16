Tiểu thương bày hàng Giáng sinh đẹp mắt, khách chỉ đến dạo chơi chụp ảnh

Thị trường đồ trang trí Giáng sinh năm nay ghi nhận sự cải tiến về mẫu mã, với nhiều sản phẩm mới có giá dao động từ 150.000 đồng đến 3 triệu đồng. Các phụ kiện nhỏ như nơ, chuông, hộp quà cũng được bán phổ biến với mức giá 5.000-35.000 đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận từ các tiểu thương, sức mua năm nay khá dè dặt. Phần lớn khách đến các cửa hàng chủ yếu để tham quan và chụp ảnh.

Nhiều sản phẩm được bày bán phục vụ thị trường Giáng sinh (Ảnh: Huyền My).

Chị Ngọc Ánh (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) cho biết chị đến phố trang trí chủ yếu để dạo chơi, chụp ảnh. Chị Ánh đánh giá mẫu mã hàng hóa năm nay rất đẹp nhưng giá cả lại khá cao so với nhu cầu của chị.

Bà Phan Thị Phương, chủ một cửa hàng trên đường Lý Thái Tổ, nhận định hoạt động kinh doanh trong nhiều tuần qua diễn ra khá chậm.

"Hàng hóa được trưng bày từ hơn một tháng trước, nhưng các sản phẩm giá trị cao tiêu thụ rất ít. Khách chủ yếu ghé xem, chụp ảnh rồi đi, chỉ những món nhỏ, giá rẻ là bán được", bà Phương nói.

Một số khách hàng trẻ cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử đã khiến người tiêu dùng chuyển hướng sang mua sắm trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Khách hàng đắn đo vì giá cả các mặt hàng nhỉnh hơn so với mọi năm (Ảnh: Huyền My).

Anh Đình Phong (phường Hòa Khánh) chia sẻ anh đến các cửa hàng chủ yếu để tìm quà tặng cho bạn bè, còn hầu hết đồ trang trí anh đã mua sắm trực tuyến.

"Mẫu mã năm nay rất đa dạng, nhưng mua trên mạng thường rẻ hơn, dễ so sánh giá, lại có chính sách đổi trả nên tôi yên tâm đặt hàng hơn", anh Phong đánh giá.

Huyền My