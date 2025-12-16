Cho thuê nhà 5 phòng, chủ sốc khi nhận lại... bãi rác

Bà Nevena Khediri (51 tuổi) cho biết căn nhà 5 phòng ngủ của bà tại Camberley (hạt Surrey, Anh) đã bị một khách thuê tàn phá nghiêm trọng, để lại rác thải chất đống, chuột hoành hành.

Vụ việc khiến bà thiệt hại khoảng 40.000 bảng Anh (tương đương 1,4 tỷ đồng) tiền thuê trong suốt 14 tháng, chưa kể chi phí pháp lý.

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, bà Nevena - một người mẹ đơn thân làm việc trong trường học - quyết định cho thuê căn nhà của gia đình, nơi bà đã gìn giữ sạch sẽ suốt nhiều năm. Người thuê ban đầu tỏ ra bình thường, nhưng đến tháng 10/2024, người này ngừng trả tiền thuê.

Bên trong lẫn bên ngoài căn nhà đều ngập rác (Ảnh: Mirror).

Bà Nevena buộc phải tiến hành thủ tục đuổi người thuê, song phải trải qua một cuộc chiến pháp lý kéo dài. Đến ngày 21/11 vừa qua, người thuê mới chính thức bị cưỡng chế rời đi. Tuy nhiên, khi nhận lại căn nhà, bà Nevena choáng váng trước cảnh tượng bên trong.

Mọi căn phòng đều ngập rác, bốc mùi, từ sàn nhà, mặt bàn cho tới sân hiên và khu vườn. Bà phát hiện thức ăn thối rữa, rác thải, mạng nhện, lông chó, nấm mốc cùng dấu vết của loài gặm nhấm trong nhà. Thảm và sàn nhà đều bị hư hỏng nghiêm trọng.

“Các ngăn kéo bị kéo ra để nhồi thêm rác. Có những căn phòng không thể bước vào, phải trèo qua các túi rác. Mùi hôi là sự pha trộn giữa đồ ăn thối và bao bì. Lò nướng cũng đầy nấm mốc. Trong nhà từng có 3 con chó nên lông và thức ăn của chúng vương vãi khắp nơi, khu vườn và hai nhà xe cũng chất kín rác. Thảm thì hỏng hoàn toàn”, bà nói.

Căn nhà bừa bộn đến mức không còn lối đi (Ảnh: Mirror).

Người phụ nữ bày tỏ sự đau lòng, bởi đây là căn nhà nơi các con bà lớn lên, đồng thời vẫn đang được thế chấp ngân hàng. Bà ước tính sẽ phải chi hàng nghìn bảng Anh để sửa chữa. Do không đủ tiền thuê dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, bà nhờ bạn bè và người thân hỗ trợ dọn dẹp.

Người thuê nhà của bà Nevena vốn được chấp thuận tham gia một chương trình hỗ trợ của chính phủ Anh - cơ chế cho phép người mắc nợ được bảo vệ tạm thời tối đa 60 ngày để sắp xếp tài chính.

Điều này khiến quyền xử lý của bà Nevena bị “đóng băng” trong 2 tháng, dù bản thân bà đang lâm vào cảnh khó khăn. Tình hình tồi tệ đến mức tại phiên tòa cuối cùng, bà Nevena phải tự bào chữa vì gia đình bà không còn khả năng chi trả để thuê luật sư.

“Chúng tôi buộc phải cho thuê nhà để nuôi con. Đây là căn nhà duy nhất của gia đình, chúng tôi không có bất động sản nào khác”, bà nói.

Chuột, gián khắp nơi trong căn nhà (Ảnh: Mirror).

“Chương trình hỗ trợ này phù hợp khi chủ nợ là các tổ chức lớn. Nhưng với trường hợp giữa hai cá nhân, khi một bên có nguy cơ mất nhà vì không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính của chính mình, thì thực sự rất đáng sợ”, bà bộc bạch.

Sau vụ việc, bà Nevena cảnh báo những người khác cần thận trọng khi cho thuê nhà và phải tự bảo vệ mình đầy đủ. Về phần mình, bà khẳng định không bao giờ cho ai thuê nhà nữa.

“Tôi không khuyến khích ai làm điều đó. Nếu buộc phải cho thuê, hãy chắc chắn bạn được bảo vệ. Còn tôi thì sẽ không bao giờ lặp lại”, bà Nevena nói.