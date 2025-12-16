6 trường hợp phải cấp mới sổ đỏ

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa vừa ký văn bản hợp nhất Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) và hệ thống thông tin đất đai.

Nghị định này hợp nhất Nghị định số 101/2024, Nghị định 151/2025 và Nghị định 226/2025 của Chính phủ.

Mẫu sổ đỏ đang cấp cho người dân có mã QR code và mã giấy chứng nhận (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Điều 23 nghị định hợp nhất nêu rõ 6 trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới sổ đỏ, gồm:

- Hợp thửa đất hoặc tách thửa đất;

- Người thuê, thuê lại quyền sử dụng đất của nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng;

- Dự án đầu tư có sử dụng đất mà điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trường hợp chủ đầu tư dự án đã được cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ diện tích đất thực hiện dự án mà có nhu cầu cấp sổ đỏ cho từng thửa đất theo quy hoạch xây dựng chi tiết đã được phê duyệt;

- Chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận;

- Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính; thay đổi diện tích đất ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định tại khoản 6 Điều 141 của Luật Đất đai;

- Các trường hợp đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất mà trên giấy chứng nhận đã cấp không còn dòng trống để xác nhận thay đổi hoặc trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu cấp mới sổ đỏ.

Sổ đỏ được cấp theo quy định của Luật Đất đai và nghị định này có mã giấy chứng nhận do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý tập trung, thống nhất trên phạm vi cả nước và được cấp thông qua phần mềm ứng dụng của hệ thống thông tin quốc gia về đất đai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết quy trình kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Nghị định hợp nhất nêu rõ, thông tin, dữ liệu đất đai thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật (Ảnh: Hà Phong).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng, cung cấp, chia sẻ dữ liệu địa chỉ số của thửa đất, tài sản gắn liền với đất cho Bộ Công an để xây dựng, cập nhật vào cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Nghị định hợp nhất nêu rõ, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được đồng bộ, cập nhật về Trung tâm dữ liệu quốc gia và kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương để phục vụ hoạt động của các cơ quan Nhà nước cũng như giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Thông tin, dữ liệu đất đai thuộc bí mật Nhà nước và khi thông tin này được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của pháp luật.