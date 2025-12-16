VĐV Thái Lan bị loại khỏi SEA Games 33 vì gian lận ở trận đấu với Việt Nam

"Quyết định về hình thức xử phạt cá nhân đối với một vận động viên (VĐV) Thái Lan của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ ở môn Thể thao điện tử (Esport) SEA Games 33", thông báo của Ủy ban Olympic Thái Lan nêu rõ ngày 16/12.

Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) hôm nay cũng xác nhận VĐV Warasin Naphat, nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl, bị loại khỏi SEA Games 33 đang diễn ra tại Thái Lan sau khi nữ tuyển thủ này vi phạm nghiêm trọng quy định kỹ thuật trong quá trình thi đấu.

VĐV Warasin Naphat của Thái Lan bị đuổi khỏi SEA Games 33 do gian lận trong quá trình thi đấu với đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam (Ảnh: Thairath).

Tokyogurl, người chơi ở vị trí Xạ thủ trong đội tuyển Liên quân Mobile Thái Lan, bị xác định vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao Điện tử, là sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu diễn ra ngày 15/12 với đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam.

Cụ thể, mạng xã hội đã lan truyền việc Naphat Warasin đã đưa nick của mình cho bạn trai thi đấu hộ, sau đó dùng phần mềm chia sẻ màn hình để cố gắng qua mắt trọng tài. Tuy nhiên, kết quả là tuyển Thái Lan vẫn thua Việt Nam 0-3, và những hành vi bất thường của cô nhanh chóng được bộ phận chuyên môn kiểm tra và báo cáo lên Ban tổ chức.

Sau quá trình xác minh, Trưởng bộ phận kỹ thuật môn Thể thao Điện tử Thái Lan quyết định kỷ luật ở mức cao nhất: truất quyền thi đấu Warasin tại SEA Games 33. Bê bối này khiến chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan, Santi Lothong cảm thấy xấu hổ và tuyên bố rút đội tuyển Liên Quân nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33.

"Tôi, Santi Lothong, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan và Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử châu Á, xin chính thức thông báo Thái Lan sẽ rút đội tuyển AOV (Liên quân Mobile) nữ khỏi SEA Games 33, do Thái Lan đăng cai.

Chúng tôi tôn trọng mọi luật lệ, tôn trọng tình hữu nghị, tôn trọng tinh thần thể thao. Những gì xảy ra vượt quá phạm vi trách nhiệm thông thường, bởi đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Với tư cách là nước chủ nhà, chúng tôi không thể để giải đấu tiếp tục trong hoàn cảnh như vậy”, ông Santi Lothong chia sẻ với truyền thông.

Việc đội tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan xin rút lui đồng nghĩa đội tuyển Liên Quân Mobile Lào được đôn lên giành quyền vào chơi trận chung kết với đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày hôm nay. Ngoài ra đội tuyển Timor-Leste cũng sẽ được đôn lên giành huy chương đồng.

Với bản thân VĐV Warasin Naphat, cô cũng nhanh chóng lãnh nhiều hậu quả nặng nề sau hành vi gian lận. Ngoài việc bị gạch tên khỏi Đội tuyển Liên Quân Mobile Thái Lan, cô còn bị CLB chủ quản chấm dứt hợp đồng, phải khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội trước làn sóng chỉ trích của người hâm mộ cũng như bồi thường lại toàn bộ 10 tháng tiền trợ cấp VĐV cho Hiệp hội thể thao điện tử Thái Lan.