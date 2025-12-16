Võ sĩ Việt Nam rơi nước mắt khi lỡ cơ hội tranh HCV SEA Games

Các trận bán kết Pencak Silat tiếp tục diễn ra vào buổi chiều, trong đó Nguyễn Tấn Sang ở hạng cân 80kg sẽ chạm trán đối thủ mạnh đến từ Indonesia.

Indonesia vốn là cái nôi của Pencak Silat, vì vậy ngay từ trước khi trận đấu bắt đầu, Tấn Sang đã tỏ ra rất thận trọng và dè chừng, chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống trên sàn đấu.

Trên sàn đấu, Tấn Sang tỏ ra bình tĩnh và quan sát kỹ lưỡng, liên tục tung ra những đòn đánh chính xác, khai thác điểm yếu đối thủ một cách hiệu quả.

Tấn Sang thi đấu áp đảo và không gặp nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ, giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 62-36.

Ở bán kết hạng cân 85kg Pencak Silat, Nguyễn Duy Tuyến của Việt Nam sẽ chạm trán võ sĩ Malaysia. Với phong độ và thành tích ấn tượng trước đó, Duy Tuyến được đánh giá cao hơn đối thủ.

Với những đòn đánh chính xác cùng pha kéo chân điêu luyện, Duy Tuyến nhanh chóng chứng tỏ sự vượt trội, giành chiến thắng áp đảo. Có thời điểm, tỷ số đã lên tới 37-0, khi đối thủ hoàn toàn không thể ghi điểm.

Trong một tình huống bị đối phương tác động mạnh, Duy Tuyến phải nằm sân và nhận sự hỗ trợ kịp thời từ đội ngũ y tế.

Đứng dậy trở lại đầy mạnh mẽ sau tình huống bị tác động, Duy Tuyến nhanh chóng lấy lại thế trận và kết thúc trận đấu với tỷ số áp đảo 46-6.

Ở lượt trận bán kết tiếp theo, Nguyễn Đức Hậu (hạng cân dưới 45kg) chạm trán võ sĩ Indonesia trong một cuộc đối đầu đầy kịch tính tại SEA Games, khi hai bên liên tục bám đuổi nhau từng điểm số, tạo nên thế trận căng thẳng và nghẹt thở.

Trong một tình huống tranh chấp quyết liệt, võ sĩ Việt Nam bị tác động mạnh từ đối thủ và phải nằm sân để đội ngũ y tế can thiệp.

Hai võ sĩ cạnh tranh từng điểm số căng thẳng đến những giây cuối cùng, nhưng sự thiếu quyết liệt của Đức Hậu đã tạo cơ hội cho đối thủ ghi điểm quyết định, vượt lên với tỷ số 49-47.

Võ sĩ Việt Nam không giấu được cảm xúc, rơi những giọt nước mắt tiếc nuối sau trận thua đầy đáng tiếc.

Pencak Silat Việt Nam tiếp tục giành quyền vào chung kết khi Dương Thị Hải Quyên, vận động viên đến từ Thanh Hóa, xuất sắc vượt qua các đối thủ ở nội dung đối kháng 55kg nữ.