Đoàn thể thao Việt Nam quyết tâm chinh phục ASEAN Para Games 13

Tham dự lễ xuất quân có Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường...

Tại lễ xuất quân, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đánh giá cao những thành tích nổi bật của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam trong những kỳ ASEAN Para Games trước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao cờ xuất quân cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam lên đường tham dự ASEAN Para Games 13 (Ảnh: Ban tổ chức).

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chúc đoàn lên đường thi đấu với tinh thần quyết tâm cao, ý chí và nghị lực vượt lên số phận, khát vọng chiến thắng cùng tinh thần thể thao cao thượng, đạt thành tích tốt, mang lại niềm vui và niềm tự hào cho nhân dân và Tổ quốc.

"Thể thao người khuyết tật nước ta đã và đang có sự phát triển tích cực, tham dự nhiều đại hội ở khu vực, châu lục và thế giới, đạt những thành tích xuất sắc, kể cả huy chương vàng ở Paralympic Games - Đại hội thể thao người khuyết tật thế giới.

Nhiều vận động viên đã trở thành những tấm gương về ý chí, khát vọng, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, đóng góp tích cực cho xã hội, đất nước, góp phần phát triển thể thao người khuyết tật Việt Nam và sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà", Phó Thủ tướng nói.

Năm nay, đoàn Việt Nam có 185 người tham gia đại hội (Ảnh: Ban tổ chức).

Báo cáo tại buổi lễ, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng Ban Thể thao người khuyết tật Việt Nam cho biết, tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 13 năm nay, Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có 185 thành viên tham dự ở các môn điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung, đấu kiếm...

Đại hội sẽ diễn ra tại Thái Lan từ ngày 15/1/2026 đến 27/1/2026, với sự tham dự của 11 quốc gia trong khu vực. Đây không chỉ là sân chơi thể thao lớn dành cho người khuyết tật mà còn là dịp để thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định vị thế, bản lĩnh và khát vọng vươn xa trên đấu trường quốc tế.

Hướng tới ASEAN Para Games 13, các vận động viên trong Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã tích cực tập luyện với quyết tâm cao nhất.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, vận động viên cử tạ Lê Văn Công - người 3 kỳ liên tiếp đạt huy chương tại Paralympic Games (2016, 2020 và 2024) - cho biết, dù đang trong quá trình điều trị chấn thương, anh vẫn nỗ lực duy trì tập luyện để sẵn sàng bước vào tranh tài.

Vận động viên cử tạ Lê Văn Công cho biết bản thân đã tập luyện nghiêm túc để sẵn sàng tham gia đại hội (Ảnh: Mộc Khải).

“Tôi lựa chọn vừa tập luyện, vừa điều trị, đồng thời điều chỉnh giáo án để giữ phong độ ổn định và thi đấu hết khả năng của mình”, Lê Văn Công chia sẻ.

Tại kỳ đại hội lần này, Lê Văn Công không chỉ nỗ lực gặt hái thành tích, mà còn tập trung duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh huy chương để hướng tới các mục tiêu dài hạn.

“Chúng tôi xin hứa sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực mang về thành tích tốt cho cá nhân và đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam, qua đó mang lại niềm vui, niềm tự hào cho người hâm mộ cả nước”, anh khẳng định.

ASEAN Para Games 13 cũng mang nhiều cảm xúc đặc biệt với vận động viên Lê Văn Công khi đây là lần thứ 8 anh góp mặt tại đấu trường khu vực, đồng thời được trở lại Thái Lan - nơi anh từng giành huy chương vàng và lập kỷ lục ở kỳ đại hội đầu tiên trong sự nghiệp.

Vận động viên Linh Phượng thể hiện tâm huyết, quyết đem thành tích cao về cho nước nhà (Ảnh: Mộc Khải).

Cùng chung tinh thần đó, vận động viên cử tạ Đặng Thị Linh Phượng cho biết, toàn đội cử tạ người khuyết tật Việt Nam đang nỗ lực hết mình để đạt thành tích cao nhất tại kỳ đại hội lần này.

“Đối với chúng tôi, ASEAN Para Games không chỉ là một giải đấu, mà còn là nơi thể hiện sự bền bỉ, quyết tâm sau nhiều năm theo đuổi bộ môn này. Có người đã gắn bó 15 năm, có người tham dự đại hội lần thứ 8.

Khi bước vào thi đấu, chúng tôi giữ tâm lý vững vàng, tập trung hoàn toàn vào chuyên môn để đạt kết quả tốt nhất”, vận động viên Linh Phượng chia sẻ.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần quyết tâm cao cùng khát vọng chinh phục đỉnh cao, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn tại ASEAN Para Games 13, khẳng định bản lĩnh và vị thế của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên bản đồ khu vực Đông Nam Á.