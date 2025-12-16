TPHCM duyệt nút giao gần 3.000 tỷ đồng phá thế biệt lập của Cần Giờ

Liên quan câu chuyện tuyến cao tốc đi qua Cần Giờ nhưng không có đường kết nối mà báo Dân trí phản ánh, mới đây, UBND TPHCM đã phê duyệt dự án xây dựng nút giao liên thông giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác tại xã Bình Khánh (huyện Cần Giờ cũ).

Công trình có tổng mức đầu tư 2.969 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến khởi công vào quý II/2026, hoàn thành vào quý I/2028. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông TPHCM) được giao triển khai dự án.

Hướng kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ thông qua cầu Bình Khánh và nút giao với đường Rừng Sác (dự kiến xây dựng) (Đồ họa: Ngọc Tân).

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ xây nút giao liên thông với các nhánh kết nối 2 tuyến đường. Một đơn nguyên cầu cạn cũng được bổ sung bên phải cao tốc Bến Lức - Long Thành để tuyến đường có 8 làn xe theo quy hoạch.

Trên đường Rừng Sác, chủ đầu tư sẽ xây 2 ống hầm chui để ưu tiên hướng lưu thông từ đường Rừng Sác về cầu Cần Giờ và ngược lại. Mỗi hầm dài khoảng 610m, rộng 10m.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án theo đúng tiến độ được duyệt; phối hợp với UBND xã Bình Khánh và Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư cao tốc Bến Lức - Long Thành) rà soát, đảm bảo triển khai dự án phù hợp với quy hoạch.

Sau khi nút giao Rừng Sác hoàn thành, người dân TPHCM có thể sử dụng cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành để thay thế cho tuyến phà Bình Khánh kết nối Cần Giờ. Tuy nhiên, hướng kết nối này sẽ chỉ phục vụ ô tô, do xe máy không được đi lên cao tốc.

Cầu Bình Khánh có thể trở thành cây cầu kết nối trung tâm TPHCM với Cần Giờ (Đồ họa: Ngọc Tân).

Ngoài hướng kết nối nói trên, một phương án khác đang được mong chờ là xây dựng cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh. Dự án này đang được UBND TPHCM nghiên cứu đầu tư theo phương thức đối tác công tư, dự kiến khởi công vào ngày 15/1/2026 và hoàn thành trong năm 2028.

Trước đó, theo phản ánh của báo Dân trí, cầu Bình Khánh cùng đoạn đường dẫn kết nối từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ sang Cần Giờ (thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành) đã hoàn thành. Tuy nhiên, cây cầu chưa được đưa vào khai thác do cầu Phước Khánh chưa hoàn thành và đoạn giao cắt với đường Rừng Sác không có nút giao liên thông.