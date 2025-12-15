Thua nghiệt ngã Thái Lan, bóng chuyền nữ Việt Nam lỡ hẹn HCV lịch sử

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết SEA Games 33

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu với chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 trên sân Huamark. Trong quá khứ, chúng ta đã thua Thái Lan trong cả 11 lần chạm trán trước đó.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại nghiệt ngã trước Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Lần này, đoàn quân của HLV Tuấn Kiệt đã suýt thay đổi được lịch sử. Chúng ta thất bại trước Thái Lan theo cách vô cùng nghẹt thở. Hai đội hòa nhau 2-2, trước khi bước vào set 5 lịch sử. Tuy nhiên, Thanh Thúy và các đồng đội đã gục ngã trước cửa thiên đường khi thất bại 23-25 trong set 5.

Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thất bại 2-3 trước Thái Lan (25-19, 13-25, 18-25, 25-23, 23-25) và chấp nhận giành tấm Huy chương bạc giải đấu. Dù chưa thể làm nên lịch sử nhưng các cô gái Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen ngợi với màn trình diễn tuyệt hay trong trận chung kết với Thái Lan.

Giọt nước mắt tiếc nuối của Lê Như Anh (Ảnh: Mạnh Quân).

Các cô gái Việt Nam đã trải qua trận đấu quả cảm nhưng vẫn thất bại trước Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).