Ngôi sao Liên Quân Mobile nữ Thái Lan lên tiếng về bê bối gian lận

"Buồn không thể nói lên lời. Các thành viên đã rất cố gắng vì cùng ước mơ và mục tiêu. Tối qua chúng ta vẫn tập luyện với đội hình đến tận khuya.

Nhưng bây giờ, trái tim tôi như tan vỡ. Cuối cùng, tôi muốn xin lỗi tất cả", Givemeakiss (một trong những ngôi sao hàng đầu của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan) chia sẻ trên mạng xã hội sau bê bối gian lận khiến đội tuyển phải rút lui khỏi SEA Games 33 trong ngày 16/12.

Trước đó, Ủy ban Olympic Thái Lan và Hiệp hội Thể thao điện tử Thái Lan (TESF) thông báo vận động viên (VĐV) Warasin Naphat, nổi tiếng với biệt danh Tokyogurl, bị loại khỏi SEA Games 33 sau khi nữ tuyển thủ này vi phạm nghiêm trọng quy định kỹ thuật trong quá trình thi đấu.

VĐV Warasin Naphat của Thái Lan bị loại khỏi SEA Games 33 do gian lận trong quá trình thi đấu với đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam (Ảnh: Thairath).

Tokyogurl, người chơi ở vị trí Xạ thủ trong đội tuyển Liên quân Mobile Thái Lan, bị xác định vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao Điện tử, là sử dụng phần mềm bên thứ ba không được phép hoặc can thiệp, chỉnh sửa thiết bị thi đấu trong trận đấu diễn ra ngày 15/12 với đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam.

Cụ thể, tuyển thủ này đã sử dụng Discord để chia sẻ màn hình nhờ bạn trai chơi hộ trong trận đấu bán kết với đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam. Mặc dù đội tuyển Thái Lan vẫn thua Việt Nam 0-3, nhưng những hành vi bất thường của VĐV Warasin Naphat vẫn bị bộ phận chuyên môn kiểm tra và báo cáo lên Ban tổ chức.

Sau quá trình xác minh, Trưởng bộ phận kỹ thuật môn Thể thao Điện tử Thái Lan quyết định kỷ luật ở mức cao nhất: truất quyền thi đấu Warasin tại SEA Games 33. Bê bối này khiến chủ tịch Hiệp hội Thể thao Điện tử Thái Lan, Santi Lothong cảm thấy xấu hổ và tuyên bố rút đội tuyển Liên Quân nữ Thái Lan khỏi SEA Games 33.

Vụ việc gian lận của tuyển thủ Thái Lan đã dấy lên làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ xứ sở Chùa Vàng khi hành động của cô làm ảnh hưởng đến danh dự quốc gia cũng như nỗ lực của cả một tập thể hướng tới một SEA Games công bằng, cao thượng, đoàn kết.

"Chúng ta phải chịu trách nhiệm cùng nhau. Chúng ta nên thua và từ bỏ huy chương bởi vì điều đó không công bằng cho đội mà chúng ta đã thắng. Chúng ta nên thể hiện tinh thần, danh dự của đất nước. Được huy chương như thế này thì rất xấu hổ với các quốc gia khác", một người hâm mộ Thái Lan bày tỏ về bê bối gian lận.

"Là một đội tuyển đại diện cho quốc gia, đôi khi chúng ta cần suy nghĩ về trách nhiệm tập thể thay vì lợi ích hay danh tiếng cá nhân. Hy vọng trải nghiệm này sẽ là một bài học để tiến lên phía trước.

Các VĐV cũng là con người, có thể mắc sai lầm, nhưng họ cần chấp nhận những hậu quả và lấy nó làm động lực để tiến về phía trước", một người hâm mộ khác nói thêm.