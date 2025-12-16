Nhật ký SEA Games 33 ngày 16/12: Nguyễn Thị Oanh và điền kinh tỏa sáng

Trong ngày thi đấu 16/12 của SEA Games 33 tại Thái Lan, thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu. Đội tuyển Rowing "mở hàng" với tấm huy chương vàng (HCV) của Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo.

Nguyễn Thị Oanh khép lại SEA Games 33 với 3 HCV trên đất Thái Lan (Ảnh: Mạnh Quân).

Đến buổi chiều, Hoàng Thị Thùy Giang xuất sắc giành HCV Kickboxing nội dung 50kg nữ. Đội tuyển điền kinh cũng có ngày thi đấu bùng nổ khi Nguyễn Thị Oanh giành HCV 3.000m vượt chướng ngại vật nữ. Đây là HCV thứ 3 của Nguyễn Thị Oanh tại SEA Games 33 và là tấm HCV thứ 15 của cô ở đấu trường SEA Games.

Đội tuyển điền kinh Việt Nam khép lại ngày thi đấu thăng hoa với thêm 3 tấm HCV nữa của Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao nữ), Trần Thị Loan (nhảy xa nữ) và Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc (4x400m nữ). Điền kinh Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 12 HCV, 12 HCB, 11 HCĐ và hoàn thành chỉ tiêu.

Bùi Thị Kim Anh ăn mừng tấm HCV nhảy cao nữ (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, trong ngày 16/12, thể thao Việt Nam giành thêm 3 HCV của Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thanh Duyên, Choi Minh Châu, Nguyễn Diệu Linh, Đỗ Kỳ Duyên, Bùi Nguyễn Hoa Tranh (Thể thao điện tử - Liên Quân Mobile), Nguyễn Quang Huy (Kickboxing - 57kg nam) và đội tuyển kéo co hỗn hợp nam nữ.

Kết thúc ngày 16/12, thể thao Việt Nam giành được 9 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ, tiếp tục đứng thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 sau Thái Lan, Indonesia.

Thành tích của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ngày 16/12 Huy chương vàng (9): Lê Thị Hiền, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Phạm Thị Ngọc Anh (Rowing - thuyền 4 nữ hạng nặng 1 mái chèo), Hoàng Thị Thùy Giang (Kickboxing - 50kg nữ), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh - 3000m vượt chướng ngại vật nữ), Nguyễn Quang Huy (Kickboxing - 57kg full contact nam), Bùi Thị Kim Anh (điền kinh - nhảy xa cao), Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thanh Duyên, Choi Minh Châu, Nguyễn Diệu Linh, Đỗ Kỳ Duyên, Bùi Nguyễn Hoa Tranh (Thể thao điện tử - Liên Quân Mobile), Trần Thị Loan (điền kinh - nhảy xa nữ), đội kéo co hỗn hợp nam nữ, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc (Điền kinh - 4x400m nữ). Huy chương bạc (6): Triệu Hoàng Long, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hữu Thành (Rowing - Thuyền 4 nam hạng nhẹ), Đoàn Thị Hồng Nhung, Trần Thị Mộng Thu, Phạm Thanh Phương Thảo, Cao Minh Trang (Cờ vua - cờ nhanh ASEAN đồng đội nữ), Nguyễn Quốc Toàn (Cử tạ - 88kg nam), Đoàn Thu Hằng (Điền kinh - 3000m vượt chướng ngại vật nữ), Hoàng Thanh Giang (điền kinh - 7 môn phối hợp), đội tuyển điền kinh tiếp sức 4x400m nam. Huy chương đồng (5): Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Bích Ngọc (Rowing - Thuyền đôi nữ), Phạm Lê Xuân Lộc (Xe đạp - xuất phát đồng hàng đường trường nam), Lê Thị Vân Anh (Pencak Silat - đối kháng 55-60kg nữ), Nguyễn Phương Kim (đấu kiếm - kiếm 3 cạnh nữ), Phạm Thị Thu Hoài (đấu kiếm - kiếm chém nữ).

Sau ngày thi đấu thứ 6, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 5 HCV, 11 huy chương bạc (HCB) và 3 huy chương đồng (HCĐ), tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương với tổng cộng 40 HCV, 47 HCB và 70 HCĐ.

Vị trí thứ 2 tiếp tục thuộc về đoàn thể thao Indonesia khi các VĐV xứ vạn đảo giữ vững phong độ tốt với việc giành thêm 13 HCV trong ngày 15/12, nâng tổng số HCV lên con số 52 (ngoài ra còn có 65 HCB và 64 HCĐ trên bảng tổng sắp).

Nguyễn Thị Oanh thi nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nữ vào hôm nay (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đoàn thể thao nước chủ nhà Thái Lan tiếp tục bỏ xa các đối thủ ở vị trí số một của bảng tổng sắp huy chương khi giành thêm 12 HCV trong ngày 15/12. Tính đến hết ngày 15/12, Thái Lan đã có tổng cộng 145 HCV, 87 HCB và 59 HCĐ.

Ngày thi đấu 16/12 là ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh ở SEA Games 33, khi hàng loạt nội dung chung kết diễn ra. Tâm điểm dồn về 3.000m vượt chướng ngại vật nữ, nơi Nguyễn Thị Oanh tiếp tục xuất trận. Sau khi đã hoàn tất cú đúp 5.000m, 10.000m, Nguyễn Thị Oanh hoàn toàn có thể khép lại SEA Games 33 bằng thêm một tấm HCV thứ ba.

Ở 10.000m nam, Nguyễn Trung Cường tiếp tục được kỳ vọng sau khi đã lên ngôi ở 3.000m vượt chướng ngại vật. Các nội dung 4x400m tiếp sức nam và nữ cũng rất đáng chú ý. Đội hình Việt Nam quy tụ những gương mặt dày dạn như Trần Nhật Hoàng, Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Ngọc.

Ở môn canoeing, rowing, Việt Nam có thể chờ đợi cạnh tranh HCV ở các nội dung thuyền đơn nam, thuyền đôi nữ, thuyền bốn nam hạng nhẹ và thuyền bốn nữ.

Bên cạnh các môn mũi nhọn, đoàn Việt Nam thi đấu ở hàng loạt môn khác như bắn cung, bắn súng, cờ vua, đấu kiếm, pencak silat, muay, boxing, xe đạp đường trường, futsal, bóng chuyền, cử tạ, kéo co…

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 sau ngày 15/12 (Ảnh: BTC).