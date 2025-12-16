Futsal Việt Nam thua sốc trong ngày ra quân ở SEA Games

Đội tuyển futsal nam Việt Nam bất ngờ thua Malaysia

Chiều nay (16/12), tuyển futsal Việt Nam (xếp thứ 20 thế giới) đã có trận ra quân ở SEA Games 33 trước Malaysia (xếp thứ 70). Đây được dự đoán là trận đấu không quá khó khăn cho thầy trò HLV Diego Giustozzi khi Malaysia vừa thua Thái Lan với tỷ số 1-7 trong trận mở màn.

Tuy nhiên, bất ngờ rất lớn đã xảy ra khi tuyển futsal Việt Nam đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-4 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều.

Tuyển futsal Việt Nam thất bại trước Malaysia trong trận ra quân ở môn futsal (Ảnh: VFF).

Ở trận đấu này, tuyển futsal Việt Nam nhập cuộc với thủ môn Văn Tú cùng các cầu thủ Đa Hải, Ngọc Anh, Nhan Gia Hưng và Minh Quang. Sức ép được đoàn quân HLV Giustozzi tạo ra ngay từ những phút đầu và chỉ chưa đầy hai phút sau khi bóng lăn, Đa Hải đã mở tỷ số bằng cú dứt điểm khiến thủ môn đối phương lúng túng trong pha cản phá.

Tuy nhiên, sau bàn thắng sớm, tuyển futsal Việt Nam lại không phát huy được lợi thế, khiến cục diện thay đổi. Phút thứ 5, từ tình huống bên cánh, Harith Naim vượt qua Thịnh Phát, trước khi tung cú sút gỡ hòa 1-1 cho Malaysia.

HLV Diego Giustozzi liên tục thay đổi các tổ đấu nhằm tạo sức ép trở lại. Đức Hòa có cơ hội với cú sút chân trái nhưng thủ môn Syaifuddin đã kịp thời cứu thua. Khi thế trận dần được cải thiện, tuyển futsal Việt Nam lại tiếp tục mắc lỗi.

Phút thứ 7, từ một tình huống đá phạt gần biên phải, Iqbal Khan Bin tận dụng việc hàng rào đứng không hợp lý để tung cú sút đưa bóng vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-1 cho Malaysia.

Sau bàn thua, tuyển futsal Việt Nam gia tăng sức ép, tạo ra nhiều cơ hội nhưng Đa Hải và Gia Hưng đều không thể đánh bại thủ môn Malaysia. Phút 12, HLV Giustozzi phải xin quyền hội ý.

Ngay sau đó, Việt Nam đẩy cao tốc độ luân chuyển bóng, chơi pressing (gây áp lực) mạnh mẽ khiến Malaysia gặp nhiều khó khăn. Phút 13, cú xoay người bắt vô lê của Thịnh Phát đưa bóng trúng cột dọc trong sự tiếc nuối. Đinh Công Viên đá biên không thành công, trong khi Minh Trí có pha dứt điểm nhanh nhưng bóng đi chệch khung thành.

Việc bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến tuyển futsal Việt Nam phải trả giá. Phút 18, sau cú sút của Faris Bin Haji, thủ môn Văn Tú bắt bóng không dính, tạo điều kiện để Awalluddin băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 3-1 cho Malaysia. Hiệp 1 khép lại với bất lợi cho tuyển futsal Việt Nam.

Chỉ 40 giây khi hiệp 2 bắt đầu, Malaysia tiếp tục ghi bàn thắng thứ 4. Từ pha ném bóng dài của thủ môn, Iqbal Khan Bin vượt qua Ngọc Anh trước khi tung cú sút hạ Văn Tú ở góc sút khá thuận lợi.

Trận thua này đã đẩy tuyển futsal Việt Nam vào thế khó (Ảnh: VFF).

Bị dẫn sâu, tuyển futsal Việt Nam dồn toàn lực tấn công. Đa Hải và Minh Quang liên tiếp có cơ hội nhưng các pha dứt điểm đều không mang lại hiệu quả. Phút 30, HLV Diego Giustozzi quyết định sử dụng chiến thuật power-play (thủ môn chơi chân), với Từ Minh Quang đảm nhiệm vai trò thủ môn chơi chân. Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra sức ép lớn, song các cú vô-lê của Minh Quang không đi trúng đích. Trong khi đó, Ngọc Anh và Ngọc Linh cũng không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Syaifuddin.

Những nỗ lực không ngừng cuối cùng cũng giúp tuyển futsal Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống 2-4, khi Nhan Gia Hưng kiến tạo để Mạnh Dũng đánh gót cận thành. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng của HLV Diego Giustozzi làm được trong trận đấu này.

Thất bại 2-4 trước Malaysia khiến tuyển futsal Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua giành huy chương. Ở môn futsal nam, 5 đội bóng là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar sẽ thi đấu vòng tròn một lượt. Đội có nhiều điểm nhất sẽ giành Huy chương vàng.