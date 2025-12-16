Võ sĩ Pencak Silat Việt Nam bị xử ép: Người bật khóc, người đi cấp cứu

Minh Triết ngã gục trên sàn, chiến thắng vẫn thuộc về võ sĩ Malaysia

Ở trận bán kết hạng cân 60-65kg, Nguyễn Minh Triết chạm trán Muhammad Izzul Irfan Marzuki của Malaysia. Trong một pha áp sát giữa hai người, võ sĩ Malaysia tung cú đấm trực diện vào vùng yết hầu của Minh Triết. Đây là đòn đánh phạm quy rất rõ và theo luật thi đấu Pencak Silat, trọng tài sẽ truất quyền thi đấu của võ sĩ Malaysia, đồng thời trao chiến thắng cho Minh Triết nếu võ sĩ Việt Nam không thể tiếp tục thi đấu.

Trọng tài bỏ mặc Minh Triết nằm trên sân (Ảnh: Chụp màn hình)

Thực tế, Minh Triết bị choáng nặng, nôn ói và dù được chăm sóc y tế ngay trên sàn, anh đã không thể tiếp tục trận đấu. Điều đáng nói rằng không hiểu sao trọng tài vẫn cố gắng để gọi Minh Triết dậy thi đấu tiếp, nên sau đó lực lượng y tế sau đó bỏ ra ngoài sân, để mặc Minh Triết nằm trên sàn một mình. Sau khi giật tay mà không thấy võ sĩ Việt Nam phản ứng, trọng tài chính đã đếm ngược. Sau đó, ông gọi võ sĩ của Malaysia vào sân, định tuyên bố chiến thắng, nhưng bị phản ứng do võ sĩ Việt Nam đang bất động trên sàn.

Khi đó các nhân viên y tế tiếp tục vào sân đưa Minh Triết ra ngoài cấp cứu và trọng tài tuyên bố chiến thắng cho Muhammad Irfan. Hình ảnh trọng tài lay giật, rồi đếm ngược khi Minh Triết nằm bất động trên sàn đấu khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Ban huấn luyện Việt Nam đã khiếu nại, nhưng không thành công.

Võ sĩ Thái Lan cố tình “đưa mặt” vào chân Văn Kiên

Tại trận bán kết hạng cân dưới 60kg nam, Vũ Văn Kiên đối đầu với Janjaroen Tinnapat của đội chủ nhà Thái Lan. Võ sĩ Việt Nam thi đấu lấn lướt, liên tục chiếm ưu thế và dẫn trước với tỷ số 55-34. Khi thời gian thi đấu chỉ còn tính bằng giây, chiến thắng gần như đã nằm chắc trong tay Văn Kiên.

Bất ngờ xảy ra ở những giây cuối cùng, khi đồng hồ chỉ còn khoảng 4 giây, Janjaroen Tinnapat lao lên tấn công rồi bất ngờ ngã lăn ra sàn và ôm mặt đầy đau đớn. Trọng tài lập tức cho dừng trận đấu, kiểm tra tình trạng của võ sĩ Thái Lan, trước khi đội ngũ y tế vào sân chăm sóc.

Võ sĩ chủ nhà không thể thi đấu, trọng tài tuyên bố anh là người giành chiến thắng, với lý do trong thi đấu đối kháng Pencak Silat, vận động viên không được phép đá vào vùng mặt đối phương. Phán quyết này khiến Vũ Văn Kiên bật khóc tức tưởi ngay trên sân.

Janjaroen Tinnapat chủ động lao vào, chủ động ngã và ôm mặt (Ảnh: Chụp màn hình).

Quyết định của trọng tài không thuyết phục. Các đoạn video quay chậm không cho thấy rõ việc Văn Kiên đá trúng đối phương hay chưa. Trái lại, chỉ có thể thấy Janjaroen Tinnapat chủ động lao vào, hạ thấp người rồi ngã xuống sân.

Một hình ảnh khác được ghi nhận khá rõ cho thấy cú đá của Văn Kiên được thực hiện ở tầm thấp, hướng thẳng vào phần giáp bụng đối phương. Việc võ sĩ Thái Lan hạ người xuống thấp và nếu xảy ra va chạm vào mặt, đó là tình huống phát sinh từ hành động của vận động viên chủ nhà, không phải lỗi chủ ý của võ sĩ Việt Nam. Bởi vậy, việc tước chiến thắng của Văn Kiên bị cho là hoàn toàn thiếu căn cứ.

Việc Janjaroen Tinnapat "ăn vạ" không phải xảy ra lần đầu ở trận đấu này. Trước đó, võ sĩ Thái Lan cũng đã lăn lộn ôm vùng kín như thể bị Văn Kiên đánh trúng, nhưng pha quay chậm cho thấy cú sút của võ sĩ Việt Nam trúng vào đùi đối thủ.

Những tranh cãi trong các môn võ đối kháng không phải điều hiếm gặp. Tuy nhiên, các quyết định của tổ trọng tài Pencak Silat tại SEA Games 33 đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính nhất quán, công bằng và tinh thần nhân văn trong công tác điều hành, khi những phán quyết then chốt đều gây bất lợi cho các võ sĩ Việt Nam.