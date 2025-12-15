Báo Thái Lan lo mất HCV vì “ngòi nổ” của bóng chuyền nữ Việt Nam

Trước trận chung kết bóng chuyền nữ tại SEA Games 33 vào hôm nay (15/12), tờ Thairath đã không ngần ngại chỉ rõ mối đe dọa chính cho tấm huy chương vàng (HCV) của họ chính là đội tuyển Việt Nam.

Báo Thái Lan đánh giá cao Thanh Thúy (Ảnh: TCBC).

Bài báo có đoạn: “Dù Việt Nam kém về thứ hạng, nhưng trong lần gặp nhau gần nhất, họ đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22 và 16-14) để giành chức vô địch lượt về SEA V.League 2025.

Dù không còn lo ngại về Nguyễn Thị Bích Tuyền nhưng giờ đây hàng thủ Thái Lan lại phải đối mặt với thử thách mới mang tên Trần Thị Thanh Thúy, người đã trở lại và thể hiện phong độ xuất sắc của mình”, tờ Thairath viết.

Chiều 13/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc vòng bảng SEA Games 33 bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Indonesia. Tâm điểm của trận đấu là màn ra mắt không thể ấn tượng hơn của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, người đã chứng minh đẳng cấp ngôi sao của mình.

Đây là lần đầu tiên Thanh Thúy được tung vào sân trong chiến dịch vòng bảng, và cô đã không làm người hâm mộ thất vọng. Tay chuyền sinh năm 1997 ghi được tổng cộng 15 điểm, trở thành cầu thủ ghi điểm cao nhất toàn đội.

Ngoài ra, hiệu suất của Thanh Thúy cũng vô cùng ấn tượng, cô mang về 13 điểm từ các pha tấn công đạt 52%, cho thấy sự sắc bén và quyết đoán trên lưới. Chủ công của đội tuyển Việt Nam còn đóng góp thêm 1 điểm từ chắn bóng và 1 điểm từ phát bóng, thể hiện sự toàn diện trong lối chơi.

Tờ Thairath nhận định: “Mặc dù cơ hội giành HCV của Thái Lan đã tăng lên đáng kể sau sự vắng mặt của Bích Tuyền nhưng đội chủ nhà không thể chủ quan trước sức mạnh của Việt Nam. Đặc biệt là Thanh Thúy, người đã có màn trình diễn ấn tượng ở bán kết”.

Trong bối cảnh bóng chuyền nữ Việt Nam đang có những bước tiến vượt bậc, Trần Thị Thanh Thúy, với biệt danh "4T", được xem là ngòi nổ nguy hiểm nhất có thể lật đổ sự thống trị kéo dài của Thái Lan tại SEA Games.

Thanh Thúy cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng trước Indonesia (Ảnh: TCBC).

Thanh Thúy sở hữu chiều cao lý tưởng và lực đập mạnh mẽ, cùng với kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp tại nước ngoài, khiến cô trở thành mũi tấn công gần như không thể ngăn cản.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để lần đầu tiên giành HCV SEA Games, và mọi kỳ vọng của người hâm mộ đang đổ dồn vào chủ công ngôi sao Trần Thị Thanh Thúy.

Tại SEA Games 33, cô được xem là chìa khóa vàng, là niềm hy vọng lớn nhất để phá vỡ sự thống trị kéo dài của Thái Lan.