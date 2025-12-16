Thí sinh Hoa hậu Sinh viên Hòa bình diễn trang phục thể thao, hô tên trường

Bán kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam vừa diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham gia của 44 thí sinh được tuyển chọn từ các vòng sơ khảo tổ chức tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Trước khi bước vào vòng thi quan trọng, các thí sinh đã tham gia chuỗi hoạt động cộng đồng, đồng thời được rèn luyện kỹ năng trình diễn, thuyết trình và làm chủ sân khấu.

Ca sĩ Quân A.P bên dàn thí sinh Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Hội đồng giám khảo của vòng bán kết gồm: Bà Trương Thị Thu Trang (Trưởng ban tổ chức), ông Ngô Bá Lục (Trưởng ban giám khảo), NSƯT Bùi Như Lai, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Hoa hậu Võ Lê Quế Anh... cùng nhiều khách mời trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Ở vòng bán kết, top 44 thí sinh xuất hiện trong trang phục áo dài lấy cảm hứng từ chất liệu thổ cẩm, đại diện cho sự gắn kết của các dân tộc anh em. Phần trình diễn diễn ra trên nền ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam do ca sĩ Quân A.P thể hiện, tạo không khí trang trọng và giàu cảm xúc.

Các thí sinh trình diễn trang phục thể thao thay vì diện bikini như các cuộc thi nhan sắc khác (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngay sau đó, các thí sinh bước vào phần thi trang phục thể thao. Với những thiết kế khỏe khoắn, năng động, các cô gái thể hiện hình ảnh trẻ trung, tươi mới, đồng thời truyền tải thông điệp về lối sống tích cực, đề cao tinh thần rèn luyện thể chất.

Các ứng viên cũng lần lượt giới thiệu tên và ngôi trường đang theo học. Nhiều thí sinh gây chú ý khi là sinh viên của các trường đại học hàng đầu như Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội…

Trở lại sân khấu trong trang phục áo dài truyền thống, các thí sinh ghi điểm nhờ sự duyên dáng và phong thái tự tin. Qua quá trình tập luyện, nhiều ứng viên cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng catwalk, tuy nhiên cũng không tránh khỏi những tình huống loạng choạng trên giày cao gót.

Các thí sinh giới thiệu về bản thân, hô tên ngôi trường mình đang theo học (Ảnh: Ban tổ chức).

Trưởng ban giám khảo cho biết ông cảm nhận rõ không khí trẻ trung, sôi nổi của các thí sinh trong đêm bán kết. Theo ông, dù trải qua lịch tập luyện dày đặc, các thí sinh vẫn thể hiện trọn vẹn năng lượng và tinh thần tích cực trong phần trình diễn, tạo nên màn chào sân đáng chú ý.

Kết thúc ba phần thi, ban tổ chức công bố 36 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung kết.

Sau đêm bán kết, top 36 sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động tập luyện, chuẩn bị cho đêm chung kết Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam, dự kiến diễn ra vào ngày 28/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5, TP Đà Nẵng.