Chuyên gia châu Âu: "U22 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt khó lường"

U22 Việt Nam đang bước trên hành trình lịch sử ở SEA Games 33. Đội bóng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều về màn trình diễn ở vòng bảng, dù giành chiến thắng trong cả hai trận đấu với U22 Lào và U22 Malaysia. Bước vào vòng bán kết, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ đối đầu với U22 Philippines, đội bóng đã tạo nên bất ngờ từ đầu giải khi thắng cả hai trận trước U22 Indonesia và U22 Myanmar.

Trước thềm trận bán kết SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines diễn ra vào lúc 15h30 chiều nay (15/12), phóng viên Dân trí đã có cuộc phỏng vấn với chuyên gia bóng đá người Scotland, Richard Harcus về hành trình đã qua của U22 Việt Nam và nhận diện đối thủ U22 Philippines.

Màn trình diễn tốt trong trận đấu với U22 Malaysia là tín hiệu đáng mừng với U22 Việt Nam (Ảnh: Anh Khoa).

U22 Việt Nam là đội bóng không hề dễ đoán

Đội tuyển U22 Việt Nam đã giành quyền vào bán kết SEA Games sau hai chiến thắng trước U22 Lào và U22 Malaysia. Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của đoàn quân HLV Kim Sang Sik ở giai đoạn vừa qua?

- U22 Việt Nam thời HLV Kim Sang Sik dường như luôn nhập cuộc khá chậm. Điều này đã được dự đoán từ trước. Trong trận gặp U22 Lào, các cầu thủ chưa thực sự ấn tượng, thậm chí có nhiều thời điểm gặp nhiều khó khăn. Nhưng điều quan trọng, họ vẫn hoàn thành mục tiêu. Tới trận đấu thứ hai, U22 Việt Nam thể hiện tốt hơn nhiều khi đối đầu với U22 Malaysia.

Vậy theo ông, đâu là những điểm cần cải thiện của lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại?

- Với tôi, vấn đề chủ yếu nằm ở kinh nghiệm và sự phát triển của các cầu thủ. Những cầu thủ ở lứa U22 hiện tại vẫn chưa đạt đến độ hoàn thiện cao nhất và đạt sự ổn định trong lối chơi. Điều đó sẽ đến theo thời gian khi họ trưởng thành hơn. Dù sao, các cầu thủ U22 Việt Nam đều ở lứa tuổi rất trẻ và sẽ được mài giũa để trưởng thành hơn trong tương lai.

Ông có thể chia sẻ về những điều chỉnh chiến thuật đáng chú ý nhất mà ban huấn luyện đã áp dụng trong trận gặp U22 Malaysia?

- Như tôi đã nói ở trên, U22 Việt Nam đã thay đổi bộ mặt khác trong trận đấu với U22 Malaysia. HLV Kim Sang Sik đã chỉ đạo các học trò tấn công phủ đầu. Chiến thuật này thực sự khiến U22 Malaysia bất ngờ bởi hai đội chỉ cần một kết quả hòa là giành vé đi tiếp.

Với Đình Bắc, Viktor Lê và Minh Phúc, họ đã khai thác rất tốt hai biên và tổ chức tấn công mạnh mẽ. Tôi cho rằng đó là miếng đánh thú vị của U22 Việt Nam.

Việc U22 Việt Nam bất ngờ tấn công phủ đầu trước U22 Malaysia khiến cho đối thủ bất ngờ (Ảnh: Anh Khoa).

Một số ý kiến cho rằng U22 Việt Nam có lối chơi đơn điệu và khá dễ đoán. Quan điểm của ông về nhận định này ra sao?

- Tôi nghĩ trận đấu với Malaysia cho thấy U22 Việt Nam không hề dễ đoán. Đội bóng có thể ghi bàn từ nhiều vị trí khác nhau. U22 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ đủ khả năng gây tổn thương cho đối thủ. Chính điều đó là yếu tố khiến cho đội bóng của HLV Kim Sang Sik trở nên khó lường hơn. Việc “không có ngôi sao thực thụ” đôi khi cũng là lợi thế với U22 Việt Nam.

Cầu thủ nào của U22 Việt Nam gây ấn tượng với ông nhất trong chặng đường đã qua?

- Đình Bắc rõ ràng là cái tên nổi bật nhất đối với tôi cũng như đa số người hâm mộ. Điều đáng mừng là cậu ấy vẫn còn rất nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa khi trưởng thành. Tôi hy vọng cậu ấy phát triển đúng hướng trong sự nghiệp. Đó có thể là ngôi sao tương lai của bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc là cái tên nổi bật nhất của U22 Việt Nam (Ảnh: Anh Khoa).

Nhận diện thực lực U22 Philippines

Ông đánh giá U22 Việt Nam còn “vũ khí” nào chưa được sử dụng và có thể tung ra ở vòng bán kết?

HLV Kim Sang Sik muốn các cầu thủ đạt thể trạng tốt hơn. Đó có thể là yếu tố giúp U22 Việt Nam áp đảo đối thủ trong suốt chiều dài trận đấu. Việc lịch thi đấu ở SEA Games 33 không quá dài có thể giúp HLV người Hàn Quốc tung ra “vũ khí” bí mật từ vòng bán kết, khi các cầu thủ Việt Nam được nghỉ ngơi.

Ông đánh giá thế nào về U22 Philippines, đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết SEA Games. Họ có điểm mạnh và điểm yếu gì?

- Mọi người đều thấy rằng U22 Philippines đang tiến bộ rõ rệt ở SEA Games 33. Trước giải đấu, nhiều người đã đánh giá thấp họ, điều này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Họ thi đấu với sự tự tin mới mẻ, nhờ những cái tên được đào tạo ở môi trường bóng đá Mỹ và châu Âu.

Điểm yếu có thể là việc thành công sớm khiến họ dễ bị “ngợp” khi bước vào vòng knock-out. Đã 34 năm, họ mới góp mặt ở bán kết ở một kỳ SEA Games. Tuy nhiên, điều đó cần thời gian để kiểm chứng.

U22 Philippines tạo ra bất ngờ lớn ở giải đấu. Họ gồm nhiều cầu thủ được đào tạo ở châu Âu và Mỹ (Ảnh: PFF).

U22 Thái Lan giành những chiến thắng thuyết phục trước U22 Timor Leste và U22 Singapore. Ông có xem họ là đối thủ lớn nhất của U22 Việt Nam trong cuộc đua giành Huy chương vàng (HCV) SEA Games 33?

Không còn nghi ngờ gì nữa, đội bóng mà U22 Việt Nam cần phải đặc biệt dè chừng chính là U22 Thái Lan. Họ rất khát khao giành HCV ngay trên sân nhà, để chấm dứt quãng thời gian dài không thể lên ngôi. Điều đó đã được U22 Thái Lan thể hiện ở vòng bảng khi giành chiến thắng thuyết phục trước U22 Timor Leste và U22 Singapore.

Dù không có lực lượng mạnh nhất nhưng U22 Thái Lan là đội bóng có căn bản, với nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản. Cùng với đó, sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ tiếp thêm động lực lớn cho toàn đội. Nếu chạm trán với U22 Thái Lan trong trận chung kết, U22 Việt Nam sẽ phải thể hiện phong độ cao nhất mới hy vọng chiến thắng đối thủ này.