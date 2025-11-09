Clip “cô gái xỏ giày có rắn nấp bên trong” nổi bật tuần qua

Cô gái đeo giày có rắn ẩn nấp bên trong mà không hay biết

Đoạn video do camera giám sát ghi lại cho thấy cô gái đang đeo đôi giày thể thao, thì bất ngờ phát hiện bên trong chiếc giày có một con rắn đang ẩn nấp. Cô gái đã hốt hoảng vứt chiếc giày ra xa, lúc này con vật mới trườn ra ngoài để chạy trốn.

May mắn cô gái không bị rắn cắn trúng trong tình huống này.

Nội dung đoạn video cho thấy kệ giày được đặt ngoài hiên nhà, do vậy nhiều khả năng con rắn đã chui vào bên trong giày để tìm nơi ẩn náu.

Đoạn video được xem là lời cảnh báo, mọi người nên kiểm tra lại giày trước khi mang để tránh trường hợp một con vật nào đó chui vào ẩn nấp bên trong có thể tấn công bất ngờ, nhất là khi giày được để ở bên ngoài nhà.

(Video: Huyền Nguyễn)

Sử dụng máy bay không người lái để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt tại miền Trung

Những chiếc máy bay không người lái (drone) đã trở thành công cụ đắc lực để tiếp tế hàng hóa cứu trợ cho những người bị mắc kẹt do nước lụt dâng cao tại miền Trung trong đợt lũ lịch sử vừa qua.

(Video: TC)

Tình huống hài hước trong màn đấu võ giữa 2 robot hình người tại Trung Quốc

Thay vì giao đấu trực diện, hai robot hình người bất ngờ quay sang hướng khán giả và tung ra hàng loạt cú đấm, đá vào khoảng không. Một robot thậm chí còn loạng choạng rồi tự ngã trong lúc thực hiện các động tác tấn công.

Tình huống hài hước khiến người xem không thể nhịn cười.

(Video: Douyin)

Người đàn ông phản ứng nhanh, giúp thoát chết trước mũi xe điên

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một chiếc ô tô bất ngờ mất lái, lao thẳng lên vỉa hè với tốc độ cao. Đúng lúc đó, một người đàn ông đang đi bộ đã phản xạ cực nhanh, kịp thời nhảy tránh, thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc.

Sự việc được ghi nhận tại tỉnh Adana (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo điều tra ban đầu, tài xế chiếc ô tô đã đánh lái gấp để né một người đi xe máy, khiến phương tiện mất kiểm soát và lao lên vỉa hè.

(Video: Newsflare)

Khoảnh khắc máy bay vận tải bị rơi, bốc cháy dữ dội

Camera hành trình của một xe kéo đậu bên ngoài sân bay Louisville Muhammad Ali (bang Kentucky, Mỹ) đã ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay vận tải của hãng UPS Airlines rơi và phát nổ chỉ ít phút sau khi cất cánh. Vụ nổ dữ dội khiến ngọn lửa bùng lên bao trùm cả khu vực.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra ngày 4/11, khi chiếc McDonnell Douglas MD-11F đang trên hành trình tới sân bay Daniel K. Inouye (bang Hawaii). Máy bay bất ngờ gặp sự cố và rơi ngay sau khi rời đường băng.

Tai nạn khiến 12 người thiệt mạng, gồm 3 thành viên phi hành đoàn và 9 người dưới mặt đất. Giới chức cho biết con số này có thể tiếp tục tăng do vẫn còn một số người mất tích.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, song các giả định ban đầu cho thấy một trong các động cơ có thể đã bốc cháy khi máy bay vừa cất cánh, dẫn đến thảm kịch.

(Video: X)

Góc nhìn của một cao bồi khi dùng thòng lọng khống chế bò

"Cao bồi” là cách gọi những người chăn nuôi gia súc, chủ yếu là bò, tại các vùng đồng cỏ rộng lớn ở Mỹ. Họ nổi tiếng với kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện và khả năng sử dụng thòng lọng để khống chế những con bò cỡ lớn.

Một đoạn video ghi lại từ góc nhìn của một cao bồi khi anh đang cưỡi ngựa đuổi theo, tung thòng lọng và khống chế thành công một con bò đực bỏ đàn, đã cho thấy rõ sự điêu luyện và bản lĩnh của những “kỵ sĩ thảo nguyên” thực thụ.

(Video: Reddit)

Nữ nghệ sĩ bị rơi xuống hồ nước trong khi đang trình diễn với khí cầu

Tại một khu du lịch ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một nữ nghệ sĩ trong trang phục truyền thống đã gặp sự cố khi biểu diễn cùng khí cầu. Trong lúc trình diễn, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến làm chiếc khí cầu bị lệch hướng, khiến cô mất thăng bằng và rơi xuống hồ nước bên dưới, dù các đồng nghiệp đã cố gắng chạy tới hỗ trợ.

May mắn sự việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

(Video: Newsflare)

Kiểu vận chuyển ô tô lên xuống thuyền liều lĩnh tại Ấn Độ

Chứng kiến tài xế điều khiển ô tô đi trên hai thanh gỗ mỏng manh để đưa chiếc xe từ trên thuyền vào bờ, các cư dân mạng đã phải thán phục sự khéo léo và liều lĩnh của người này.

(Video: X)

Khoảnh khắc đoàn tàu bị trật bánh tại Indonesia

Một hành khách trên chuyến tàu chạy tuyến từ quận Gambir đến huyện Kroya (Indonesia) đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi đoàn tàu bất ngờ bị trật bánh giữa hành trình. Cú rung lắc mạnh khiến nhiều người la hét, hoảng loạn khi toa tàu chao đảo dữ dội.

Một đoạn video khác do nhân chứng bên ngoài ghi lại cho thấy hai toa cuối của đoàn tàu đã bị trật khỏi đường ray và suýt lật nhào. Vụ lật bánh may mắn không khiến hành khách nào thiệt mạng.

(Video: Newsflare)

Cầu thang “ma ám” khiến người đi liên tục bị trượt chân

Không rõ vì lý do gì, đoạn cầu thang lại khiến nhiều người đi liên tục bị trượt chân. Nhiều khả năng kích thước và chiều cao của các bậc thang có sự khác biệt khiến nhiều người bị trượt chân nếu không tập trung nhìn đường.