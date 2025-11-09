Lionel Messi lập kỷ lục vĩ đại, giúp đội nhà lần đầu vào tứ kết

Sau hai lượt trận đầu tiên ở vòng 1/8 play-off MLS, Inter Miami và Nashville đang hòa nhau 1-1 khi mỗi đội giành chiến thắng trong một trận đấu. Do đó, họ phải bước vào trận đấu thứ ba quyết định trên sân Chase (Inter Miami) để tranh vé vào vòng tứ kết.

Messi chạm mốc 400 kiến tạo trong sự nghiệp (Ảnh: BR).

Ở trận đấu quyết định, Messi đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Inter Miami giành chiến thắng 4-0 trước Nashville, qua đó lần đầu lọt vào vòng tứ kết MLS trong lịch sử.

Cá nhân Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử cán mốc 400 kiến tạo trong sự nghiệp. Ngoài ra, El Pulga còn ghi 894 bàn thắng. Như vậy, tiền đạo này đã tham gia vào tới 1.294 bàn thắng sau 1.133 trận ra sân. Đó là con số không tưởng.

Bước vào trận đấu, Inter Miami đã gây sức ép lớn lên khung thành của Nashville. Ngay ở phút thứ 10, Messi đã ghi bàn mở tỷ số sau pha dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm. Tới phút 39, El Pulga tiếp tục ghi danh lên bảng tỷ số khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống sau đường chuyền của Mateo Silvetti.

Messi thi đấu tuyệt hay dù bước sang tuổi 38 (Ảnh: MLS).

Sang hiệp 2, thế trận vẫn nghiêng về Inter Miami. Phút 73, Jordi Alba đã thực hiện đường căng ngang cho Allende lập công. Tới phút 76, tới lượt Messi thực hiện đường kiến tạo đẳng cấp, tạo điều kiện cho Allende băng xuống, đưa bóng qua đầu thủ môn Nashville, ấn định chiến thắng 4-0.

Với chiến thắng này, Inter Miami đã giành quyền lọt vào vòng tứ kết. Đối thủ của họ sẽ là Cincinnati FC.