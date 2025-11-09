Động thái đáng ngờ của Malaysia khiến cầu thủ bị nghi nhập tịch trái phép

Mới đây, HLV Peter Cklamovski đã công bố danh sách triệu tập 27 cầu thủ Malaysia chuẩn bị cho trận đấu với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Điều đáng nói, HLV người Australia tiếp tục bỏ qua tiền vệ nhập tịch Nacho Mendez, người đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta’zim.

Nacho Mendez bị dư luận Malaysia nghi ngờ "nhập tịch lậu" (Ảnh: JDT).

Theo thông tin từ trang Transfermarkt, cầu thủ này mang trong mình hai dòng máu Tây Ban Nha và Malaysia. Bên cạnh đó, CLB Johor Darul Ta’zim cũng đăng ký Nacho Mendez thi đấu với tư cách nội binh.

Điều này đồng nghĩa rằng, anh đủ tư cách thi đấu cho Harimau Malaya (biệt danh đội tuyển Malaysia). Tuy nhiên, HLV Peter Cklamovski liên tục trì hoãn triệu tập Nacho Mendez lên đội tuyển quốc gia.

Trong đợt triệu tập cho hai trận giao hữu hồi tháng 9, Nacho Mendez cũng không góp mặt. Lý giải về sự vắng mặt của cầu thủ này, HLV Cklamovski cho biết nguyên nhân là chấn thương. Tuy nhiên, lý do này khó có thể lặp lại, bởi tiền vệ Johor Darul Ta’zim hiện thi đấu thường xuyên ở cấp CLB, bao gồm cả đấu trường châu Á.

Dư luận Malaysia bày tỏ hoài nghi về khả năng Nacho Mendez là cầu thủ “nhập tịch lậu”. Người hâm mộ có tên Khalil Jamian viết: “Sao HLV Cklamovski lại không gọi Nacho Mendez? Thể lực của cậu ấy đã ổn. Cậu ấy là cầu thủ nhập tịch Malaysia và đã nhận hộ chiếu. Ông của Nacho Mendez sinh ra ở Penang cơ mà”.

Đội tuyển Malaysia liên tục trì hoãn triệu tập Nacho Mendez sau khi FIFA phanh phui vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: JDT).

Tài khoản Razif Ajib bình luận: “Danh sách 27 cầu thủ đã được công bố nhưng tôi không thấy Nacho Mendez. Một cầu thủ nhập tịch tài năng, từng thi đấu ở AFC Champions League Elite. Có lẽ HLV Cklamovski vẫn chưa cần đến cậu ấy”.

Tờ Majoriti (Malaysia) cho rằng hồ sơ của Nacho Mendez có thể gặp vấn đề giống như 7 cầu thủ “nhập tịch lậu” bị FIFA trừng phạt.

Nacho Mendez sinh ra ở Tây Ban Nha và trưởng thành tại lò đào tạo CLB Sporting Gijon. Anh thi đấu 139 trận cho Sporting Gijon ở giải hạng 2 Tây Ban Nha, trước khi chuyển sang Malaysia chơi bóng vào tháng 7/2025. Ngay sau đó, Nacho Mendez đã được cấp quốc tịch Malaysia.

Trong hồ sơ, ông của Nacho Mendez sinh ra ở Penang (Malaysia). Trùng hợp, đây cũng là “địa điểm khai sinh giả” của ông bà 7 cầu thủ nhập tịch bị gian lận hồ sơ.