Báo Indonesia bình luận về động thái nói dối quanh co của LĐBĐ Malaysia

“FAM bị phát hiện nói dối nhưng vẫn khăng khăng cho rằng mình trong sạch. Con hổ giấy hóa ra chỉ là con bướm đêm”, đó là tiêu đề bài viết trên tờ Bola Sport (Indonesia) vào tối qua (8/11).

Báo Indonesia cho rằng Malaysia không chịu thừa nhận sai phạm (Ảnh: Getty).

Tờ báo của Indonesia nhấn mạnh: “Vụ bê bối nhập tịch của Malaysia không chỉ gây chấn động dư luận châu Á mà còn lan ra toàn cầu, thậm chí tới tận Argentina. Có tới ba cầu thủ đến từ xứ Tango vi phạm là Facundo Garces, Imanol Machuca và Rodrigo Holgado.

Luật sư nổi tiếng người Argentina, ông Carlos Iparraguirre, cũng đã lên tiếng về bê bối nhập tịch này của Malaysia. Ông cho rằng đây là vết nhơ trong lịch sử bóng đá Malaysia. Ngoài ra, vị luật sư này cũng cho rằng FIFA coi trường hợp của Malaysia là án điểm, để răn đe những liên đoàn khác trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch”.

Tờ Bola Sport nói về động thái gian dối của FAM: “Cơ quan quản lý bóng đá Malaysia vẫn không thừa nhận sai phạm và tiếp tục chống lại quyết định của FIFA sau khi đơn kháng cáo bị bác bỏ.

Với sự hậu thuẫn tài chính của Thái tử bang Johor, Tunku Ismail, FAM dự định đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Tuy nhiên, động thái này lại khiến Malaysia hứng chịu nhiều lời chế giễu, không chỉ trong nước mà cả từ quốc tế.

Malaysia bị cư dân mạng Đông Nam Á chế giễu vì không chấp nhận án phạt của FIFA (Ảnh: VFF).

Nhiều cư dân mạng ở Đông Nam Á lên tiếng chế giễu. Họ ví Malaysia như một con bướm đêm liều lĩnh lao vào lửa để rồi tự thiêu, đồng thời mỉa mai gọi họ là “con hổ giấy đáng thương”.

Dư luận Malaysia tỏ ra hoài nghi khả năng thắng kiện của FAM, thậm chí họ còn lo ngại bóng đá Malaysia có thể phải nhận án phạt nặng hơn”.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang chờ đợi phán quyết của CAS trước khi đưa ra án phạt với Malaysia. Có khả năng cao, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal. Trong trường hợp đó, khả năng tham dự Asian Cup 2027 của “Bầy hổ” gần như khép lại.