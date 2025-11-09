6 bí quyết vàng cho phòng khách nhỏ trở nên rộng, thoáng

Trong các căn hộ hiện đại, phòng khách thường phải kiêm nhiệm nhiều vai trò như tiếp khách, thư giãn, làm việc, thậm chí là nơi ăn uống. Biến không gian chỉ vài mét vuông đáp ứng tất cả nhu cầu đó mà vẫn gọn gàng, thẩm mỹ tưởng chừng bất khả thi; nhưng thực tế, bạn có thể làm được. Tất cả chỉ cần một chút khéo léo và vài “chiêu” đánh lừa thị giác.

Nghĩ lớn với nội thất thông minh

Một sai lầm phổ biến là cho rằng phòng nhỏ phải dùng đồ nhỏ. Thực tế, việc nhồi nhét những món đồ mini chỉ khiến căn phòng thêm vụn vặt, rối mắt.

Các nhà thiết kế khuyên bạn mạnh dạn chọn một chiếc sofa kích thước tiêu chuẩn, chỉ cần chọn đúng kiểu dáng, nó sẽ trở thành điểm nhấn giúp không gian trông sang và rộng hơn.

Nội thất với kích thước tiêu chuẩn lại giúp không gian trông rộng hơn (Ảnh: Christopher Testani).

Tuy nhiên, “nghĩ lớn” không đồng nghĩa với “nặng nề”. Hãy ưu tiên những món đồ có chân cao, dáng thanh thoát. Theo chuyên gia John McClain, khi mắt có thể nhìn xuyên qua gầm bàn hay sofa, căn phòng sẽ có cảm giác nhẹ, thoáng và rộng hơn đáng kể.

Nội thất đa năng - vũ khí tối thượng

Trong không gian nhỏ, mỗi món đồ đều phải làm việc “đa nhiệm”. Một chiếc bàn trà có ngăn kéo giấu đồ, ghế Ottoman có hộc chứa chăn gối hay bàn console che đi ổ điện đều giúp giữ cho căn phòng gọn gàng.

Giải pháp cho phòng khách nhỏ là chọn nội thất đa năng có ngăn lưu trữ (Ảnh: Christopher Testani).

Khi mọi thứ được cất đúng chỗ và lối đi được “giải phóng”, không gian sẽ tự động trông rộng rãi và tinh tế hơn.

Tận dụng chiều cao - mở rộng bằng ánh nhìn

Khi không thể mở rộng theo chiều ngang, hãy “vươn lên”. Việc tận dụng chiều cao trần là cách đơn giản để tạo cảm giác bề thế. Thay vì kệ thấp, hãy chọn kệ sách hoặc tủ âm tường cao kịch trần, vừa tăng không gian lưu trữ, vừa khiến căn phòng có chiều sâu hơn.

Một hệ kệ sách cao kịch trần vừa tăng không gian lưu trữ, vừa tạo điểm nhấn ấn tượng thu hút ánh nhìn lên trên (Ảnh: Kelly Marshall).

Rèm cửa cũng đóng vai trò quan trọng. Hãy treo rèm sát trần và để buông chạm sàn, tạo ảo giác trần cao và tường dài hơn. Một tấm rèm vải mềm, rủ tự nhiên còn giúp không gian trở nên thanh thoát và sang trọng hơn.

Ánh sáng và màu sắc - “phép thuật” mở rộng không gian

Ánh sáng là “vũ khí bí mật” giúp căn phòng nhỏ trở nên rộng rãi hơn. Đừng chỉ trông chờ vào đèn trần, hãy tạo nhiều lớp ánh sáng: Đèn sàn cho góc đọc sách, đèn bàn nhỏ cho kệ trang trí, kết hợp ánh sáng gián tiếp để tăng chiều sâu và cảm giác ấm cúng.

Chiếu sáng nhiều lớp là yếu tố quan trọng để vừa tăng công năng, vừa tôn vẻ đẹp của phòng khách nhỏ (Ảnh: Design Cafe).

Màu sắc cũng quan trọng không kém. Những gam sáng và trung tính như trắng, kem, be hay xám nhạt phản chiếu ánh sáng tốt, khiến không gian thoáng và nhẹ hơn. Để tránh đơn điệu, có thể thêm các chất liệu phản chiếu như gương, mặt kính, hoặc chi tiết kim loại ánh vàng - bạc, giúp phòng khách vừa sáng vừa hiện đại.

Chọn thảm lớn hơn bạn nghĩ

Một lỗi phổ biến là chọn thảm quá nhỏ. Tấm thảm “lọt thỏm” khiến đồ nội thất như bị chia cắt và căn phòng trông chật hơn.

Quy tắc vàng: Chọn thảm đủ lớn để ít nhất hai chân trước của sofa và ghế đều nằm trên thảm.

Một tấm thảm đủ lớn giúp căn phòng gắn kết và có cảm giác rộng hơn (Ảnh: Zeke Ruelas).

Cách này giúp “gom” khu vực tiếp khách lại thành một khối thống nhất, khiến không gian có trật tự và có chủ đích rõ ràng hơn.

Đồ cũ - điểm nhấn cá tính cho không gian nhỏ

Đừng bỏ qua những món đồ vintage. Nội thất cổ điển thường có kích thước nhỏ gọn, thanh mảnh và dễ hòa vào các không gian hạn chế. Một chiếc ghế bành từ thập niên 70 hay bàn phụ retro không chỉ vừa vặn mà còn mang đến dấu ấn cá nhân độc đáo - thứ mà đồ nội thất mới khó có được.

Đồ vintage vốn được thiết kế cho các ngôi nhà nhỏ trước đây (Ảnh: Kelly Marshall).

Không gian nhỏ không đồng nghĩa với giới hạn. Chỉ cần tinh tế trong lựa chọn nội thất, biết khai thác ánh sáng, màu sắc và chiều cao, bạn hoàn toàn có thể “nới rộng” căn phòng chỉ bằng thị giác.

Như cách các chuyên gia thiết kế vẫn nói: “Một phòng khách nhỏ có thể là nơi tuyệt vời nhất nếu mọi thứ trong đó đều có lý do để tồn tại”.