Báo Hàn Quốc: “Tuyển Việt Nam là nạn nhân của sự bất công”

Tờ Chosun nhấn mạnh: “Tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang Sik là nạn nhân của sự bất công khi Malaysia đã làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch để giành chiến thắng. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik từng thất bại 0-4 trước Malaysia nhưng giờ đây, họ đang đứng trước cơ hội được xử thắng 3-0.

Đây không chỉ là án kỷ luật đơn thuần mà FIFA muốn nhân cơ hội này để răn đe các liên đoàn bóng đá khác khi sử dụng cầu thủ nhập tịch.

Tờ Chosun cho rằng tuyển Việt Nam là nạn nhân của sự bất công (Ảnh: FAM).

Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam được xem là đội bóng ổn định nhất khu vực Đông Nam Á. Trận thua 0-4 trước Malaysia vào tháng 6 thực sự là kết quả bất ngờ. Nó khiến cho HLV Kim Sang Sik chịu nhiều sự chỉ trích. Tuy nhiên, sau khi FIFA điều tra sai phạm của Malaysia, mọi thứ đã quá rõ ràng. HLV Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam có thể thở phào nhẹ nhõm”.

FAM cho rằng sai phạm của họ chỉ là “lỗi hành chính” nhưng FIFA chỉ ra rằng đây là “thủ đoạn có hệ thống”. Malaysia đã tìm cách gian lận nhưng không thể nào qua mặt FIFA”.

Trong khi đó, tờ Xports News giật tít: “Chiến thắng vang dội của HLV Kim Sang Sik. Đội tuyển Việt Nam như từ địa ngục lên thiên đường. Tình thế đảo ngược chóng mặt. Malaysia thất bại toàn diện vì nhập tịch gian lận”.

Trong bài viết, tác giả nhận định rằng khả năng Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo thành công lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) gần như bằng không. Họ khẳng định đội tuyển Malaysia gần như cầm chắc việc bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó, cơ hội đi tiếp của đoàn quân HLV Kim Sang Sik rất nhỏ nhưng giờ đây, đội bóng “như từ địa ngục lên thiên đường” khi mở toang cánh cửa tham dự giải Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội được xử thắng 3-0 trước Malaysia (Ảnh: VFF).

Tờ Xports News bình luận: “Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik đang tiến gần hơn bao giờ hết tới tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, sau khi Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua vì sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép.

Trước đó, Malaysia đang dẫn đầu bảng với 12 điểm, còn Việt Nam xếp thứ hai với 9 điểm, khi vòng loại chỉ còn hai trận đấu nữa. Đáng chú ý, thất bại duy nhất của Việt Nam là trận thua 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6. Sau trận đấu đó, truyền thông Việt Nam đã chỉ trích HLV Kim Sang Sik dữ dội và thậm chí kêu gọi sa thải ông.

Tuy nhiên, tình thế của đội tuyển Việt Nam đã xoay chuyển 180 độ khi FIFA kết luận FAM đã làm giả giấy khai sinh của 7 cầu thủ nhập tịch được sử dụng trong trận gặp tuyển Việt Nam, dẫn đến án phạt nặng.

FAM sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), nhưng giới chuyên môn đánh giá khả năng thắng kiện gần như bằng không.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) được cho là đã sẵn sàng áp dụng quy định kỷ luật, theo đó Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 ở hai trận đấu mà họ đã sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép, gồm trận thắng Nepal (2-0) và tuyển Việt Nam (4-0).

Nếu án xử thua được ban hành, Malaysia sẽ mất 6 điểm, trong khi Việt Nam được cộng thêm 3 điểm, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng F với 12 điểm. Khi đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ cần giành thêm ít nhất 1 điểm trong hai trận còn lại để chắc suất dự Asian Cup 2027. Thậm chí, AFC có thể loại Malaysia khỏi giải đấu ngay lập tức. Nếu điều đó xảy ra, đội tuyển Việt Nam sẽ chính thức đứng đầu bảng F và giành vé dự vòng chung kết, bất chấp kết quả các trận còn lại”.