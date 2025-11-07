Bóng đá Malaysia nhận thêm cú sốc, AFC vào cuộc điều tra

Tối qua (6/11), CLB Selangor đã hứng chịu thất bại với tỷ số 2-3 trước Persib Bandung (Indonesia) ở bảng G cúp C2 châu Á. Đây là trận thua đáng tiếc của CLB Malaysia khi họ dẫn trước đối thủ 2-0 sau 17 phút nhưng vẫn bị ngược dòng.

CĐV Selangor lao xuống sân làm loạn (Ảnh: NST).

Họ tụ tập bên ngoài sân vận động, đập phá và hò hét. Đám đông CĐV còn xô xát với cảnh sát (Ảnh: NST).

Với kết quả này, Selangor đã bị loại khỏi giải đấu khi không giành được điểm nào sau 4 trận. Việc Selangor thi đấu bạc nhược và bị loại sớm đã châm ngòi cho cơn phẫn nộ chưa từng có của người hâm mộ.

Theo ghi nhận từ báo giới địa phương, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng trăm cổ động viên Selangor đã tràn xuống sân gây loạn. Chưa dừng ở đó, họ tập trung bên ngoài sân MBPJ, hô vang khẩu hiệu yêu cầu ban lãnh đạo chịu trách nhiệm, đặc biệt là Giám đốc điều hành (CEO) Johan Kamal Hamidon.

Điều đáng nói, nhóm người quá khích này đã đập phá, hò hét và thậm chí tìm mọi cách tiếp cận quan chức của CLB để đối chất. “Chúng tôi chán ngán cách đội bóng đang hoạt động, Selangor xứng đáng có thành tích tốt hơn”, một CĐV tuyên bố trên truyền hình.

Lực lượng an ninh phải can thiệp khẩn cấp để kiểm soát tình hình và ngăn nguy cơ xung đột. Tuy nhiên, nhóm CĐV này đã quay sang xô xát với cảnh sát.

Trước làn sóng phẫn nộ, ban lãnh đạo CLB Selangor vẫn giữ im lặng. Họ không đưa ra bất kỳ thông báo nào. Giới bóng đá Malaysia thừa nhận niềm tin của CĐV đã khủng hoảng trầm trọng, đặc biệt là sau khi Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA trừng phạt vì nhập tịch gian lận cầu thủ. Giờ đây, cơn tức giận của các CĐV đã lan sang CLB. Nhiều quan điểm cho rằng cách quản lý yếu kém của FAM khiến cho nền bóng đá Malaysia ngày càng sa sút.

AFC vào cuộc điều tra vụ việc này (Ảnh: AFC).

Ngay lập tức, AFC đã tiến hành điều tra vụ việc. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, đang thu thập nhiều báo cáo liên quan và sẽ chuyển vụ việc sang Ủy ban kỷ luật để xem xét.

Ông Windsor Paul chia sẻ: “Các vi phạm sẽ được xử lý theo quy trình của AFC. Chúng tôi cần kiểm tra xem công tác an ninh có được thực hiện đúng tiêu chuẩn hay không, các cổng ra vào có được kiểm soát hợp lý không, trước khi đưa ra quyết định trừng phạt hoặc điều chỉnh yêu cầu an ninh cho các trận đấu sắp tới”.