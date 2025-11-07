Malaysia triệu tập hàng loạt cầu thủ nhập tịch sau phán quyết của FIFA

Sáng nay (7/11), HLV Peter Cklamovski vừa công bố danh sách 27 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho trận đấu gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào ngày 18/11.

Malaysia vẫn triệu tập nhiều cầu thủ nhập tịch chuẩn bị cho trận đấu với Nepal (Ảnh: FAM).

Đáng chú ý, HLV người Australia gần như giữ nguyên hầu hết gương mặt từng tham dự trận đấu với Lào, trong đó có tới 15 cầu thủ nhập tịch. Hậu vệ Matthew Davies (từng khoác áo U19 Australia) trở lại đội tuyển quốc gia sau thời gian điều trị chấn thương.

HLV Peter Cklamovski cũng trình làng gương mặt mới toanh là Ryan Lambert. Cầu thủ này sinh ra ở Malaysia trong gia đình người Malaysia gốc Hoa. Tuy nhiên, anh đã sang Australia từ nhỏ. Trong quá khứ, tiền vệ sinh năm 1998 từng thi đấu ở Australia, Hà Lan, trước khi về Malaysia thi đấu cho Kuala Lumpur City vào năm 2021. Về cơ bản, Ryan Lambert được xem là cầu thủ bản địa.

Theo kế hoạch, đội tuyển Malaysia sẽ tập trung từ ngày 10/11 đến ngày 17/11 nhằm chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Nepal trên sân nhà vào tối 18/11.

Trong thời gian qua, bóng đá Malaysia đang lâm vào khủng hoảng khi FIFA quyết định giữ nguyên án phạt dành cho Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch là Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero.

Danh sách triệu tập của Malaysia (Ảnh: FAM).

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ phải nộp phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và chịu án treo giò 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Đội tuyển Malaysia cũng thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 với tâm trạng lo lắng. Họ đang đối diện với nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal vì dùng cầu thủ không hợp lệ. AFC sẽ chờ đợi phán quyết của CAS trước khi đưa ra án phạt với Malaysia.

Hạn chót để cơ quan này công bố án phạt là ngày 31/3/2026, khi vòng loại Asian Cup 2027 khép lại.

Malaysia đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm. Nhưng nếu bị xử thua, "Bầy hổ" sẽ chỉ còn 6 điểm và không còn cơ hội giành vé dự giải đấu châu Á khi kém đội tuyển Việt Nam 6 điểm.