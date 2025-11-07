“Bóng đá Malaysia không thể lừa dối FIFA và người hâm mộ”

Trên tờ New Straits Times của Malaysia, nhà báo Ajitpal Singh: “Án phạt mà FIFA dành cho bóng đá Malaysia chưa từng có tiền lệ. Ngày trước, để được khoác áo đội tuyển quốc gia, cầu thủ phải có huyết thống hoặc sinh ra ở quốc gia đấy”.

“Giờ đây, người ta có thể khoác áo đội tuyển quốc gia bằng hồ sơ, bằng tờ giấy khai sinh mờ mờ ảo ảo của ông bà, và nhờ vào sự quan liêu của một bộ máy thiết kế nên những bộ hồ sơ này. Sau đó, những tấm hộ chiếu với quốc tịch mới xuất hiện nhanh đến chóng mặt. Các cuộc đấu bóng đá giờ đây trở thành cuộc đua của những tấm hộ chiếu mới.

Trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 của Malaysia hôm 10/6 hóa ra là khởi đầu cho hậu quả khôn lường mà bóng đá Malaysia phải gánh chịu (Ảnh: T.H).

Các nền bóng đá có quá nhiều tham vọng, ký hợp đồng với những cầu thủ có liên hệ tổ tiên rất xa xôi, hoặc đơn giản là liên hệ với người đại diện cầu thủ, rồi tìm đến người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ dễ dãi”, nhà báo Ajitpal Singh viết thêm đầy cay đắng, ám chỉ cách nhập tịch cho một loạt cầu thủ Malaysia vừa bị FIFA xử lý.

Nhà báo này viết thêm về con đường mà bóng đá Malaysia tự lao vào chỗ bế tắc. Ông Ajitpal Singh phân tích: “Đội hình ra sân của đội tuyển Malaysia như một cuốn cẩm nang du lịch, với những người đến từ Argentina, từ Brazil, Tây Ban Nha và Hà Lan”.

“7 cầu thủ sinh ra ở nước ngoài gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Jon Irazabal, Hector Hevel và Joao Figueiredo được kỳ vọng sẽ khuấy động đội tuyển Malaysia.

Nhưng cũng chính điều đó, thay vì giúp cho bóng đá Malaysia thành công, lại khiến họ đối diện với các luật sư, những biên bản đầy nghiêm khắc từ FIFA và giờ là tấm thẻ đỏ của luật lệ”, Ajitpal Singh viết tiếp.

Bóng đá Malaysia từng tính chuyện lừa dối tất cả, nhưng bất thành (Ảnh: NST).

Bản thân nhà báo người Malaysia này thẳng thắn bình luận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) muốn qua mặt FIFA, khi nộp hồ sơ thiếu minh bạch về 7 cầu thủ có liên quan lên Liên đoàn Bóng đá thế giới. Tuy nhiên, FAM đã không thể lừa dối được FIFA.

Nhà báo Ajitpal Singh chia sẻ: “Trên giấy tờ, 7 cầu thủ nhập tịch đã đề cập là người Malaysia, nhưng hộ chiếu của họ sẽ bị kiểm tra. Đồng thời, FIFA không chỉ kiểm tra hộ chiếu, mà còn kiểm tra cả gốc gác của các cầu thủ được đăng ký. Và đó là lúc mà mọi chuyện vỡ lở”.

“Giờ đây, thay vì theo đuổi vé dự Asian Cup 2027, bóng đá Malaysia phải theo đuổi các luật sư. Họ trở thành trò cười cho quốc tế, tương tự những gì đã xảy ra với bóng đá Timor Leste trước đây, cũng liên quan đến bê bối sử dụng hồ sơ giả.

Sự bất hạnh của bóng đá Malaysia có lẽ là hồi chuông cảnh báo lớn nhất từ ​​trước đến nay, gửi đến bất kỳ nền bóng đá nào, muốn vượt qua ranh giới của điều kiện đăng ký cầu thủ”, nhà báo này tiếp tục viết những dòng trên tờ New Straits Times.

Cuối cùng, ông Ajitpal Singh chốt lại bài viết của mình bằng những lời chua chát: “Nếu Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) giữ nguyên phán quyết của FIFA, những người đứng đầu bóng đá Malaysia phải chịu trách nhiệm. Vụ bê bối này là một pha đá phản lưới nhà ở mức độ nghiêm trọng nhất”.

“Người hâm mộ Malaysia có thể tha thứ cho thất bại, nhưng điều họ không thể tha thứ là cảm giác bị lừa dối”, nhà báo Ajitpal Singh nhấn mạnh.