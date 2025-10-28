Nữ tay vợt số một Thái Lan bất ngờ rút lại quyết định bỏ SEA Games 33

Sự thay đổi bất ngờ này diễn ra sau khi các quan chức cấp cao của Chính phủ và Cục Thể thao Thái Lan (SAT) lập tức vào cuộc, tổ chức họp khẩn và đưa ra những cam kết cụ thể nhằm giải quyết vấn đề mà Pornpawee cùng các đồng nghiệp đã phản ánh.

Nữ tay vợt Pornpawee Chochuwong cùng các nhà lãnh đạo Thái Lan trong buổi họp báo tại tòa nhà Chính phủ Thái Lan chiều 28/10 (Ảnh: Dailynews Online).

Trước đó, chiều 27/10, Pornpawee đã đến trụ sở của SAT để nộp đơn từ chối dự SEA Games 33. Cô cho rằng Hiệp hội Cầu lông Thái Lan (BAT) không tôn trọng vận động viên (VĐV) khi không thông báo rõ ràng về buổi kiểm tra thể lực.

Cơ quan này đã khấu trừ 6.000 baht (khoảng 5 triệu đồng) của những VĐV vắng mặt trong buổi kiểm tra sức khỏe mặc cho họ bị trùng lịch với các giải đấu quốc tế.

Pornpawee cho biết, việc khấu trừ trợ cấp là không sai luật nhưng hành động của BAT bị coi là thiếu đồng cảm trong bối cảnh Hiệp hội đang bị tố thiếu hỗ trợ về chi phí thi đấu và trang thiết bị tập luyện cho VĐV. Điều này dẫn đến quyết định từ bỏ tham dự SEA Games 33 của cô như một cách để phản đối.

Tuy nhiên, chiều 28/10, tại Tòa nhà Chính phủ, tay vợt nữ hàng đầu Thái Lan, Pornpawee Chochuwong đã thay đổi quyết định gây chấn động của mình sau cuộc họp cấp cao với Phó Thủ tướng Thái Lan Thammanat Prompao và Cục trưởng Cục Thể thao Thái Lan Kongsak Yodmanee.

Tại buổi làm việc, Pornpawee đã trực tiếp bày tỏ những quan điểm và bất mãn của mình với các lãnh đạo. Qua đó, cô quyết định trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia đi kèm với một điều kiện rõ ràng về quyền lợi của các VĐV.

“Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo một lộ trình phát triển bền vững và công bằng, tạo điều kiện để các tài năng trẻ có thể kịp thời thay thế và kế thừa lớp VĐV kỳ cựu”, Pornpawee phát biểu trong cuộc họp chiều 28/10.

Đáp lại những khiếu nại từ tay vợt Chochuwong, Phó Thủ tướng Thammanat Prompao quyết định thành lập một Ủy ban đặc biệt để giải quyết các khiếu nại từ tất cả các Hiệp hội thể thao, đồng thời khẳng định mục tiêu cao nhất là giải quyết triệt để mọi bất cập, cam kết rằng các vận động viên từ nay "chỉ cần tập trung tập luyện và thi đấu".

Chochuwong bất ngờ trở lại thi đấu cho đội tuyển cầu lông Thái Lan tại SEA Games 33 (Ảnh: Getty).

Kết thúc cuộc họp, Chochuwong gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã ủng hộ, giúp cô lấy lại niềm tin chiến đấu. Với những cam kết thay đổi từ các nhà lãnh đạo, tay vợt nữ số một Thái Lan tuyên bố sẽ dồn hết tâm huyết cho SEA Games 33.

Cô khẳng định đây sẽ là kỳ Đại hội cuối cùng trong sự nghiệp và đặt mục tiêu cao nhất là giành tấm Huy chương vàng nội dung đồng đội nữ ngay trên sân nhà, như một lời tri ân cho những nỗ lực cá nhân và sự ủng hộ của người hâm mộ.