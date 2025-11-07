FIFA ra lệnh trừng phạt đội tuyển Indonesia

Theo thông báo từ Ủy ban kỷ luật FIFA công bố ngày 7/11, hai cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama bị xác định có hành vi phi thể thao đối với cầu thủ đối phương và tổ trọng tài trong và sau trận đấu giữa Indonesia và Iraq tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026.

Các cầu thủ Indonesia bức xúc với trọng tài Ma Ning (Ảnh chụp màn hình).

Tình huống xảy ra sau khi Indonesia thất bại 0-1 trước Iraq vào hôm 11/10. Sau tiếng còi mãn cuộc, một số cầu thủ Indonesia đã bày tỏ sự phản đối dữ dội với trọng tài người Trung Quốc, Ma Ning, dẫn đến việc Thom Haye, Shayne Pattynama và trưởng đoàn Sumardji đều phải nhận thẻ đỏ.

FIFA đã quyết định treo giò hai cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama trong 4 trận tiếp theo của đội tuyển Indonesia. Ngoài ra, hai cầu này phải nộp phạt số tiền 5.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 163 triệu đồng). Nhiều khả năng đó sẽ là các trận diễn ra vào tháng 3 và tháng 6/2026. Tuy nhiên, họ hoàn toàn có thể tham dự giải AFF Cup 2026 vào tháng 7 (nếu được triệu tập).

Ngoài lệnh cấm thi đấu, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) cũng phải nộp phạt tổng cộng 50.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,6 tỷ đồng) cho FIFA vì để cổ động viên nhà ném chai lọ xuống sân.

Indonesia cũng chịu án phạt của FIFA vì để CĐV ném chai lọ xuống sân (Ảnh: AFC).

Đáng chú ý, trong văn bản kỷ luật của FIFA, không có điều khoản kháng cáo. Điều này đồng nghĩa PSSI cũng như hai cầu thủ Thom Haye và Shayne Pattynama phải chấp nhận án phạt và tuân thủ đầy đủ quyết định từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Indonesia không thể hoàn thành mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2026. Sau đó, PSSI đã quyết định sa thải HLV Patrick Kluivert. Trong thời gian qua, cơ quan quản lý bóng đá Indonesia đang ráo riết tìm kiếm HLV mới. Trong đó, HLV Park Hang Seo được xem là ứng cử viên nặng ký.