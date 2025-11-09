HLV Amorim chỉ ra điều đáng lo của Man Utd khi "hút chết" trước Tottenham

Thi đấu trên sân Tottenham Hotspur ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh vào tối 8/11, Man Utd mở tỷ số nhờ pha lập công của Bryan Mbeumo trong hiệp 1 và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, đội khách lại để Tottenham lội ngược dòng với hai bàn thắng liên tiếp của Mathys Tel và Richarlison. Rất may cho Quỷ đỏ khi trung vệ De Ligt ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 96, giúp Quỷ đỏ nối dài chuỗi 5 trận bất bại.

HLV Ruben Amorim cho rằng Man Utd thi đấu tự mãn khi dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu (Ảnh: Getty).

Phát biểu sau trận, HLV Amorim thừa nhận ông lo ngại về tâm lý chủ quan của các học trò. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho biết: “Chúng tôi vẫn còn rất nhiều vấn đề, đây mới chỉ là giai đoạn khởi đầu.

Kết quả vừa qua (5 trận bất bại) đôi khi khiến mọi người nghĩ rằng chúng tôi đang tiến bộ. Đúng là Man Utd chơi tốt hơn nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Ở trận này, chúng tôi đã chơi quá thoải mái, trong khi cần phải quyết liệt hơn, cảm nhận rõ bầu không khí trên sân và nhận ra rằng cơ hội giành 3 điểm đang ở ngay trước mắt.

Chúng tôi đã tự mãn trong suốt trận đấu. Chỉ cần một tình huống, mọi thứ có thể thay đổi và hôm nay điều đó đã xảy ra. Man Utd phải làm tốt hơn, vì đây là trận đấu mà chúng tôi hoàn toàn có thể chiến thắng”.

HLV Amorim cũng bày tỏ lo ngại về tình hình chấn thương của tiền đạo Benjamin Sesko, người vào sân thay người trong hiệp hai nhưng rời sân với biểu hiện đau đầu gối: “Chúng tôi nghĩ cậu ấy gặp vấn đề, nhưng phải chờ kiểm tra thêm”.

Tottenham suýt nữa khiến Man Utd ôm hận (Ảnh: Getty).

Ở phía bên kia, HLV Thomas Frank của Tottenham lên tiếng bảo vệ các quyết định thay người của mình, sau khi bị khán giả nhà phản ứng khi rút Xavi Simons ở phút 79 để đưa Mathys Tel vào sân. Chính Tel là người ghi bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 5 phút sau đó, trước khi góp công trong tình huống dẫn tới bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Richarlison.

HLV Frank chia sẻ: “Đôi khi bạn cần một chút may mắn. Nhưng mỗi lần tôi thay người, mục tiêu duy nhất là giúp đội giành chiến thắng. Và hôm nay, Tel đã làm rất tốt. Cậu ấy ghi bàn và tạo ra khoảnh khắc tuyệt vời”.

Tottenham vẫn chưa có chiến thắng nào trên sân nhà kể từ sau trận thắng Burnley ngày 16/8, nhưng HLV Frank cho rằng đội bóng của ông đang đi đúng hướng.

“Tôi hiểu rằng mọi người sẽ tiếp tục nhắc đến phong độ sân nhà cho đến khi chúng tôi thắng. Nhưng cách chúng tôi vùng lên để giành lại thế trận khiến tôi rất hài lòng. Hôm nay, chỉ thiếu một chút may mắn để thắng. Nhìn chung, đây là màn trình diễn tốt trước một Man Utd đang có phong độ cao”, HLV người Đan Mạch khẳng định.

Sau trận hòa này, Man Utd đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng với 18 điểm sau 11 trận, còn Tottenham xếp thứ 5 khi cùng có 18 điểm nhưng hơn đối thủ hiệu số bàn thắng bại.